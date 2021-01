St. Pete Picnic Co. creada durante la pandemia, sirviendo recuerdos socialmente distanciados

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

ST. PETERSBURG, Florida (WFLA) – Una mujer de San Petersburgo no ha dejado que la pandemia de coronavirus le impida crear un negocio exitoso para que otros disfruten de una manera socialmente distanciada.

Rachel Fry creó “St. Pete Picnic Co. ” en agosto como una forma de conectarse con sus propios amigos durante tiempos difíciles.

“Empecé [it] Cuando llegó la pandemia. Siempre he querido trabajar para mí mismo, así que tuve esta idea de hacer días de campo para la gente. Soy conocido por acoger los partidos y hacer actividades al aire libre para mis amigos todo el tiempo, así que fue como la combinación perfecta “, explicó.” Miré para ver si alguien más lo estaba haciendo en el área, y no lo estaban, así que salté sobre él de inmediato “.

“It” es su negocio de picnics de lujo, que tiene lugar en Madeira Beach, en el muelle del centro de San Petersburgo y en Vinoy Park.

Fry comenzó a comprar sus suministros y a conseguir mesas hechas con palés y se puso a trabajar.

“La configuración del picnic incluye … la mesa, las almohadas, los arreglos florales, el agua, las velas, todos los cubiertos que necesitas, platos. Y luego hay complementos adicionales que puedes agregar al picnic, como el comida y alcohol, pétalos de rosa, cosas así ”, dijo.

Aún más, se pueden comprar complementos para ocasiones especiales, como globos numéricos para fiestas de cumpleaños e incluso una cámara Polaroid para tomar ocho instantáneas que los invitados pueden llevarse a casa.

Fry trabaja con algunos otros proveedores, incluidos Gather ‘Round & Graze y charcutería Brooklyn South .

Las “tablas de pastoreo” pueden incluir frutas, verduras, carne, quesos y pan. Fry dijo que su compañía puede ofrecer una variedad, ya que muchos veganos y vegetarianos reservan picnics.

El negocio ha ido en auge. Afortunadamente, Fry tiene a su mejor amiga, Vanessa Williams, a su lado para ayudar.

“Así que justo cuando ella tuvo la idea, pasamos mucho tiempo juntos. Ella simplemente comenzó a descartar la idea y pensé, ‘si alguien pudiera hacerlo, sería ella’. Entonces dije: ‘Sabes que estoy aquí para ayudarte, si necesitas ayuda’. No tenía ninguna duda de que podía hacerlo todo con ella, pero ha sido una locura “, dijo Williams.

“¡Sí, la necesito!” Fry se rió.

Uno de los anuncios más importantes de St. Pete Picnic Co. se está instalando en la playa de Madeira.

“Una de las cosas que he notado es que cada vez que organizamos un picnic, mucha gente la detiene o me detiene a mí y dice: ‘¿Qué es esto, es tan hermoso, cómo puedo conseguir uno?’”, Dijo Williams. . “Así que creo que gran parte de su popularidad ha aumentado sólo por la gente que está aquí en el área”.

Cada picnic es diferente. Williams dijo que no cree que su mejor amiga haga el mismo picnic dos veces.

Una parte favorita del concierto para el dúo es poder presenciar momentos especiales con sus clientes.

Fry dijo que ha visto al menos 10 compromisos desde agosto y lo llamó “el mejor momento”.

En el futuro y después de tanto éxito en los últimos meses, Fry espera expandirse y diversificarse.

“Me encantaría expandirme. Me encantaría hacer fiestas más grandes. Tengo muchas despedidas de soltera que se acercan a mí para querer hacer despedidas de soltera”, dijo Fry. “Necesito tener más inventario y todo eso para poder expandirme y hacer fiestas más grandes, tal vez incluso viajar a algún otro lugar de Florida “.

Toda la información sobre St. Pete Picnic Co. se puede encontrar en el sitio web de Fry y en Instagram, incluidas las reservas, los precios de los picnics y los anuncios, así como las tarjetas de regalo.