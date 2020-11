Sorteo de pavo de Acción de Gracias, campañas de recolección de alimentos en Tampa Bay el sábado

SEFFNER, Fla. (WFLA) – Con el feriado de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, muchas organizaciones en Tampa Bay están dando un paso al frente para ayudar a los vecinos necesitados.

Se estima que uno de cada cuatro niños pasa hambre debido a la recesión económica provocada por la pandemia de COVID-19. Solo en el condado de Hillsborough, más del 14% de los residentes viven por debajo del umbral de la pobreza, un número que se ha disparado debido a la crisis, y las vacaciones serán especialmente difíciles para las familias vulnerables.

El sábado se llevarán a cabo varias campañas de recolección de alimentos en Tampa Bay y se regalarán miles de pavos.

Aquí están las organizaciones que realizan campañas de recolección de alimentos o que regalan pavos el sábado.

Sorteos de pavo

Condado de Hillsborough

Brandon Epic Center

El centro entregará 200 pavos a las familias locales de 8 am a 4 pm el sábado. El centro está ubicado en 1019 Parsons Avenue en Seffner.

Escuela Primaria DeSoto

La escuela está repartiendo más de 200 cajas de comida navideña a sus estudiantes y sus familias para asegurarse de que tengan suficiente comida durante las vacaciones. Cada caja incluye 25 comidas.

Escuela Magnet Sligh

Los pavos se repartirán entre las 10 am y la 1 pm La escuela está ubicada en 2011 East Sligh Avenue en Tampa.

Iglesia Bautista Idlewild

La iglesia se ha asociado con las Escuelas Públicas de Hillsborough y Feed the Children para proporcionar alimentos, artículos básicos y libros a las familias con dificultades en el condado de Hillsborough. El sorteo se llevará a cabo de 9 am a 10:30 am en la iglesia, que está ubicada en 18333 Exciting Idlewild Boulevard en Lutz.

Condado de Polk

Iglesia en la colina

La iglesia, ubicada en 1111 Scenic Highway en Dundee, estará regalando pavos de 9 am a 10:30 am

Escuela secundaria Lake Region

Se llevará a cabo un sorteo de pavo de 11 am a 12:30 pm en la escuela, que está ubicada en 1995 Thunder Road en Eagle Lake.

Iglesia de los lagos

La iglesia está regalando pavos desde la 1 pm hasta las 2:30 pm Está ubicada en 1010 East Memorial Blvd en Lakeland.

Brooks Law Group

La empresa está repartiendo pavos gratis en su oficina de Winter Haven a partir de las 10 am. La oficina está ubicada en 123 First Street North.

Comidas de Acción de Gracias

Centro Comunitario Cyrus Greene

El centro está regalando comidas gratuitas de Acción de Gracias de 12 pm a 3 pm el sábado. Está ubicado en 2101 East Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard en Tampa.

Colecta de alimentos

Condado de Pinellas

Soporte de vuelo exclusivo

Se llevará a cabo una colecta de alimentos enlatados en Signature Flight Support, 14525 Airport Parkway en Clearwater. Los donantes recibirán un almuerzo gratis, que incluye un hot dog, papas fritas y una bebida. Se entregarán contribuciones a Feeding Tampa Bay. El evento tendrá lugar de 10 a 14 horas el sábado.

