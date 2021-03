‘Solo una persona puede soportar tanto’: La leyenda de la radio de Tampa Bay, Tedd Webb, hace la transición al cuidado de hospicio

TAMPA (WFLA) – Tedd Webb, ex coanfitrión del popular programa de WFLA-AM AM Tampa Bay, está en transición a cuidados paliativos, anunció su hijo el martes.

Lee Ruiz dijo que la diálisis y la demencia de su padre se han convertido en subproductos particularmente agotadores de su salud en declive y que “ha llegado a un punto en el que ya no puede continuar la lucha”.

Ruiz dijo que durante mucho tiempo, su padre ha seguido presionando porque “no quería causar dolor a quienes se preocupaban por él”.

Tedd se retiró en 2017 después de más de 50 años en las vías aéreas de radio de Tampa Bay. Fue coanfitrión de AM Tampa Bay con Jack Harris de 1994 a 2017.

Tedd decidió suspender su diálisis después de este viernes, dijo Ruiz. Se trasladará a un hospicio a principios de la próxima semana.

“No fue una decisión fácil de tomar para él y, obviamente, nadie quiere perderlo, pero hay mucho que una persona puede soportar”, escribió Ruiz. “Él siente que es el momento adecuado y, ‘así es como él lo ve’, como él diría”.

Aquí está la publicación completa de Ruiz:

No soy de los que comparten información personal a menudo, pero quería dar una actualización sobre mi padre, Tedd Webb, para familiares, amigos, oyentes y cualquier otra persona.

Como todos sabéis; ha estado lidiando con problemas de salud durante bastante tiempo, y la diálisis y la demencia son particularmente agotadoras. Durante mucho tiempo siguió presionando y presionando porque no quería causar dolor a quienes se preocupaban por él. También sintió que aún quedaba más por hacer y más personas a las que ayudar. Creo que ejemplifica completamente su existencia a lo largo de su vida, y nunca he conocido a un ser humano más desinteresado en este planeta. Ha sido maravilloso presenciarlo, y no puedo expresar con palabras lo orgulloso que estoy de llamarlo mi padre.

Dicho esto, ha llegado a un punto en el que ya no puede continuar la pelea y está listo para pasar a la siguiente fase. Decidió suspender la diálisis después de este viernes y pasará a un hospicio a principios de la semana que viene. Esta no fue una decisión fácil de tomar para él y, obviamente, nadie quiere perderlo, pero hay mucho que una persona puede soportar. Siente que es el momento adecuado y, “así es como él lo ve”, como diría.

Quiero agradecer a todas las personas que se han acercado con mensajes de amor y apoyo. Puedo asegurarle que, por mucho que él signifique para usted, usted significó lo mismo para él. Recuerdo que se obligó a sí mismo a despertarse 30 minutos antes de su hora ya impía, para enviar sus deseos de feliz cumpleaños por lo mucho que los aprecia a todos. He estado haciendo lo mejor que puedo para transmitirle todos los sentimientos, y ha sido realmente conmovedor para él, así que gracias por eso. Si tiene algún recuerdo o foto en particular que le gustaría que le transmita, por favor envíenoslo.

Sé que a mucha gente le gustaría pasar un tiempo más con él, y por mucho que nos gustaría satisfacer todos esos deseos, simplemente no es posible. Dado su estado actual, y que esto sucedió de manera bastante abrupta, nos queda una ventana de tiempo muy ajustada que hace que sea difícil de lograr. Pido disculpas por esto y espero que puedan entenderlo y respetarlo. Él realmente los ama a todos, así como los lazos que han formado y las experiencias que han compartido a lo largo del camino.

Mantendré a todos informados tanto como sea posible, y nuevamente no puedo agradecerles lo suficiente por la abrumadora muestra de apoyo. Ha sido totalmente alentador para él durante este tiempo y lo apreciamos.

¡Vive el momento!