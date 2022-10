TAMPA, Fla. (WFLA) – Un sobreviviente de cáncer de 12 años a quien le amputaron la pierna recientemente visitó a los delfines rescatados del Clearwater Marine Aquarium.

Kameron Fickett y su familia viajaron a Clearwater desde Maine gracias a Make-A-Wish.

El sueño de Kameron era visitar el acuario después de ver “Dolphin Tale” e inspirarse con la delfín fallecida “Winter” y su cola protésica. Kameron sobrevivió al osteosarcoma, un tipo de cáncer de huesos.

“Durante un año después de que a Kameron le amputaran la pierna, no podía mirar su cicatriz, no podía mirar su pierna en absoluto. Siempre se pone los calcetines, siempre mira hacia arriba, siempre tiene que usar pantalones”, dijo su padre, Don Fickett. “Cuando vimos ‘Dolphin’s Tale’ y le mostramos que no hay que tenerle miedo, es tu cuerpo, es lo que tienes. Tienes que estar orgulloso de lo que tienes y todavía estás con nosotros, y ese fue un gran punto de inflexión”.

Aunque Winter falleció en noviembre de 2021 después de una batalla con problemas intestinales, Kameron disfrutó conocer de cerca a otros delfines, como Nicholas, residente de CMA, quien fue rescatado hace más de 20 años.

“Mis hijos definitivamente recordarán esto toda la vida… Definitivamente será algo que les dirán a sus hijos, estoy seguro”, dijo Don.