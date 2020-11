‘Situación extraña’: Una mujer condujo de Maine a Sarasota para matar al hombre y huir con su esposa, dicen los agentes

TAMPA, Fla. (WFLA) - Una mujer de Ruskin dice que todavía no puede cobrar los beneficios de desempleo que solicitó hace meses, una historia que 8 On Your Side sigue escuchando una y otra vez.

La agencia de desempleo del estado admite que todavía está eliminando el retraso debido a la avalancha de reclamos creados por la pandemia, pero ¿hay un punto en el que simplemente es demasiado tarde?