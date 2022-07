CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – Las familias del área de Tampa Bay no han pagado las comidas escolares desde los primeros meses de 2020.

Sin embargo, debido a que el USDA no extendió sus exenciones de comidas gratuitas para el año escolar 2022-2023, algunas familias tendrán que pagar la factura del desayuno y el almuerzo de sus hijos este año.

8 On Your Side se acercó a todos los distritos escolares del área de Tampa Bay el miércoles. Los funcionarios de los distritos escolares de los condados de Sarasota, Pasco y Manatee nos dijeron que aumentarán los precios este año escolar. Las escuelas de los condados de Hillsborough y Pinellas no verán un aumento de precios, según las autoridades. Los costos de las comidas en las escuelas de los condados de Highlands, Hernando, Polk y Hardee están cubiertos por la Disposición de Elegibilidad Comunitaria del USDA.

En el condado de Sarasota, por ejemplo, el costo del almuerzo para un estudiante de escuela intermedia será de $3, frente a los $2.50 durante el año escolar 2019-2020.

“Con los problemas de la cadena de suministro y todo lo que está pasando, sigo pensando [it] será un buen valor para nuestras familias. Nos damos cuenta de que para algunas familias, esto puede ser un poco exagerado. Créanme, nosotros hemos estado tratando de averiguar si había otras opciones que pudiéramos hacer en el condado de Sarasota”, dijo la directora de Servicios de Alimentos y Nutrición, Sara Dan.

Las familias con las que hablamos el miércoles nos dijeron que es “lamentable” que los precios estén subiendo y que no todas las familias calificarán para recibir comidas gratis oa precio reducido.

“Es una carga injusta para los niños. Es difícil porque, claro, puedes decir que no calificas para un almuerzo gratis o a precio reducido porque ganas una cierta cantidad de dinero, pero las otras cosas tienes que gastarlas”. ha subido el dinero”, dijo la madre Emily Sue. “El hecho de que tenga, en papel, suficiente dinero para pagar el almuerzo, no significa que tenga suficiente dinero para pagar el almuerzo o para enviarle a su hijo una comida balanceada todos los días”.

Sara Dan de las Escuelas del Condado de Sarasota dijo que la inflación también está afectando al distrito, con el aumento significativo de los precios de los alimentos.

“Las pasas que usamos en el desayuno pasaron de $57 la caja a $74 la caja. Los pimientos que podrías poner en una barra de ensaladas pasaron de $9.33 la caja a $38 la caja, y probablemente fue la mayor sorpresa para mí porque servir un par de miles de cajas de leche cada semana, la leche pasó de $23 a $34 por caja y calculamos que sería un costo adicional de $35,000 para nuestro programa”, dijo Dan.

Ella dijo que el aumento de los precios es lo que obligó al distrito a aumentar los precios del desayuno y el almuerzo.

“Simplemente no tenemos otra opción. Simplemente no hay otra manera de decirlo”, explicó el director de servicios de alimentación y nutrición de las escuelas del condado de Sarasota.

La solicitud de “Beneficio de comidas gratis y de precio reducido” del distrito escolar se abrió la semana pasada. Las Escuelas del Condado de Sarasota están alentando a todas las familias elegibles a completar y enviar su solicitud antes del comienzo de clases: Solicitud de Beneficio de Comida Gratis y a Precio Reducido.

Los funcionarios del distrito dicen que si las familias no están seguras de si necesitan presentar una solicitud, deben comunicarse con la oficina principal de los Servicios de Alimentos y Nutrición para obtener ayuda al 941-486-2199.