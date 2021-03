Siesta Key Beach aparece como ‘temporalmente cerrada’ en Google, los funcionarios del condado trabajan para averiguar por qué

CONDADO SARASOTA (WFLA) – Hubo cierta confusión en torno a una de las mejores playas del área de Tampa Bay este fin de semana. Hasta alrededor de las 12:30 del lunes por la tarde, Siesta Key Beach figuraba como “temporalmente cerrada” en Google.

Los funcionarios del condado dicen que la playa no estuvo cerrada en ningún momento este fin de semana. Un comisionado nos dijo que el personal del condado está trabajando con Visit Sarasota County y Google para averiguar cómo se cambiaron las horas en línea.

La presidenta de Visit Sarasota County, Virginia Haley, le dijo a 8 On Your Side que fue notificada del cierre en línea el domingo temprano. Ella dice que fue un esfuerzo de equipo arreglarlo.

“Temprano en la mañana del domingo, comenzamos a escuchar tanto de los visitantes como de nuestros pequeños negocios en Siesta que si ‘buscabas en Google’ Siesta Beach, aparecía diciendo que estaba temporalmente cerrado en grandes letras rojas”, dijo Haley. “Así que inmediatamente llamamos a nuestro equipo de Google de Visit Sarasota y al gobierno del condado de Sarasota y me complace decir que un domingo por la mañana, el personal del gobierno del condado de Sarasota intervino de inmediato y todos comenzamos a trabajar juntos para solucionarlo”.

La pregunta ahora es, por qué surgió el cierre en primer lugar. 8 On Your Side se puso en contacto con Google para obtener respuestas pero, hasta las 6 pm del lunes, no hemos recibido una respuesta.

Una página de soporte para el motor de búsqueda muestra que es posible que los visitantes sugieran una edición en el horario de funcionamiento.

“No sabemos por qué apareció y eso es algo que todavía estamos tratando de determinar. Se necesitará un poco más de investigación para averiguar el por qué”, dijo Haley. “Lo bueno fue ver la forma en que el condado de Sarasota intervino y el hecho de que, 24 horas después, se solucionó”.

El cierre inexacto de playas públicas en línea se produce cuando las asociaciones de complejos turísticos y condominios están marcando sus propiedades sin señales de entrada ilegal . Más y más han estado apareciendo a lo largo de la popular playa durante las últimas semanas.

A algunos visitantes de mucho tiempo no les gustan los espacios reducidos disponibles para instalar una silla de playa y relajarse.

“Estoy un poco desanimada por esto. He estado viniendo a Sarasota durante más de 40 años y nunca antes había visto estas líneas de demarcación”, dijo Suzanne Wright.

“Estamos pensando en tal vez no regresar el próximo año, así que si nos está impactando de esta manera, podría estar afectando a otras personas”, dijo Fran Hylinski, quien está de visita desde Delaware.

Los funcionarios de Visit Sarasota County nos dicen que probablemente tomará algún tiempo averiguar exactamente por qué la playa estaba cerrada temporalmente.

“No tengo ninguna indicación en este momento de que haya tenido algo que ver con la parte privada versus la parte pública de la playa”, dijo Haley.