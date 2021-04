Semana de la Tierra: Ahorrar agua salva al planeta y economizas dinero, dice conservacionista de Tampa Bay

TAMPA, Fla. (WFLA) – Es la Semana de la Tierra, y 8 On Your Side busca formas en las que puede ayudar a mejorar el cambio climático y mejorar su vida. Hablar sobre la conservación del agua no tiene por qué ser un lastre en la forma en que vivimos nuestras vidas. Gracias a la tecnología y la innovación, podemos realizar pequeños cambios que generan grandes impactos.

Un conservacionista del agua del condado de Hillsborough dice que todos podemos hacer muchas cosas en la casa para ahorrar agua. Sugiere comenzar con cosas simples como cerrar el grifo cuando te cepillas los dientes o te afeitas. Si está lavando ropa o platos, asegúrese de ejecutar una carga completa en lugar de varias cargas más pequeñas. Eso ayuda a reducir el desperdicio de agua.

También puede instalar aireadores de bajo flujo que aún emitan una buena presión de agua en nuestros lavabos y duchas.

Y finalmente, asegúrese de verificar si hay fugas dentro de la casa. Además de desperdiciar agua, también desperdicia dinero.

“Si tienes una fuga, el agua sale del sistema, estás pagando por ella y no la estás usando en absoluto. Así que básicamente estás desperdiciando dinero en ese momento”, dijo David Glicksberg con la sección de recursos hídricos sostenibles del condado de Hillsborough. “Es bueno para el medio ambiente, es bueno para todos nosotros y también es bueno para su bolsillo”.

Hacer nuestra parte significa cerrar el agua de nuestra casa cuando no la estamos usando.

“No tenemos una cantidad infinita de agua limpia y fresca para todos. Todos debemos hacer nuestra parte, todos los días durante todo el año para ayudar a ahorrar agua”, dijo Glicksberg.

Busque fugas fuera de los grifos y en los inodoros. Los conservacionistas del agua del condado de Hillsborough dicen que es fácil de hacer poniendo unas gotas de colorante para alimentos oscuro en el tanque y luego regresando en una hora para ver si el colorante se ha filtrado en el recipiente. Por lo general, eso puede significar que es necesario reemplazar una válvula de charnela desgastada.

También debe mirar fuera de la casa, donde el riego puede representar hasta el 50% del uso de agua en la casa.

Existe una manera fácil de verificar si hay una fuga de agua en su hogar mirando su medidor de agua.

“Sin agua corriendo, si ese pequeño triángulo se está moviendo, eso significa que hay una fuga en alguna parte. Ese pequeño triángulo o detector de fugas no debería moverse en absoluto si tienes toda el agua cerrada”, dijo Glicksberg.

El condado tiene reembolsos que puede aprovechar y que ayudan a reemplazar algunos inodoros antiguos. También puede poner dinero en su bolsillo instalando sensores de control de riego inteligentes.

Puede obtener más información en el sitio web del condado de Hillsborough y en el sitio web de Tampa Bay Water .