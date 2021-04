‘Secret Tampa Bay’: El autor del libro ofrece 8 lugares ‘extraños, únicos y oscuros’ para visitar

TAMPA, Fla. (WFLA) – Un autor de Tampa Bay que busca mostrar las partes “extrañas, maravillosas y oscuras” de Tampa Bay en un nuevo libro ha ofrecido su visión de lo mejor de lo que nuestra área tiene para ofrecer.

Joshua Ginsberg es el autor de “Secret Tampa Bay: A Guide to the Weird, Wonderful and Dark”. El libro se sumerge en la cultura, la historia y las atracciones.

Habló con 8 On Your Side sobre el libro y sus proyectos futuros el martes.

El libro cubre lo que dijo Ginsberg es una “buena combinación” de cosas. Ginsberg dijo que su regla general era cubrir cosas, incluidos restaurantes, museos y otros lugares interesantes, a una hora del centro de Tampa.

Aquí hay 8 de los lugares “extraños, maravillosos y oscuros” que Ginsberg sugirió a los lugareños y visitantes que revisen aquí en el área de la Bahía de Tampa que se presentan en su guía:

Ginsberg recomienda este museo, ubicado en West Kennedy Boulevard en Tampa, ya que el museo en sí está ubicado en el hotel Tampa Bay de 1891, un complejo ferroviario victoriano que ayudó a transformar la ciudad en el principal destino que es hoy.

El Henry B. Plant Museum es un monumento histórico nacional y contiene muebles y artefactos originales.

Este museo en San Petersburgo recomendado por Ginsberg es el primer y único centro de exhibición y educación “dedicado a dilucidar la ciencia, la historia y el arte de las madres y la familia multicultural a perpetuidad”, según su sitio web.

El sitio web indica que el museo todavía está cerrado debido a la pandemia de coronavirus, pero según la página de Facebook del Museo de la Maternidad , se están llevando a cabo numerosos eventos en línea.

“Desde piratas hasta sacerdotes pioneros, políticos y los restos enterrados de pueblos indígenas, aquí puedes conocer todo el alcance de la historia de Tampa Bay”, escribió Ginsberg en un correo electrónico a 8 On Your Side.

El cementerio fue creado en 1850. Aquí están enterradas muchas familias pioneras de Tampa, además de 13 alcaldes de Tampa. El sitio web promociona un recorrido a pie autoguiado y también está disponible un recorrido en línea.

Esta ubicación, creada por el artista Howard Soloman, cuenta con 80 vidrieras interpretativas y esculturas de metal anunciadas. Su sitio web promociona que han aparecido en redes nacionales e internacionales, incluidas la BBC, CNN, Animal Planet y más.

“Esto es lo que sucede cuando un artista externo, también conocido como el ‘Da Vinci de los escombros’, decide tomar literalmente la frase ‘la casa de un hombre es su castillo'”, dijo Ginsberg.

Egmont Key es una isla impresionante y una reserva natural con ruinas de Fort Dade y la ciudad donde muchos vivieron durante la Guerra Hispanoamericana.

Accesible solo por bote, Egmont Key presenta preservaciones para aves silvestres, tortugas Gopher amenazadas anidan aquí y las conchas marinas son bastante sorprendentes para aquellos que buscan encontrar esa pieza perfecta o incluso un dólar de arena.

Una joya de San Petersburgo, Ginsberg llama al lugar “América de época”. Es el museo en funcionamiento más antiguo de St. Pete con más de 100 años y cuenta con más de 50.000 plantas y flores tropicales. Sunken Gardens es también una de las últimas atracciones en la carretera en el estado de Florida.

Little Cooperstown presenta la colección más grande del mundo de pelotas de béisbol autografiadas, con casi 5,000. Según su sitio web, la ubicación tiene artefactos como Babe Ruth, Jackie Robinson, Joe DiMaggio y más.

Este pequeño parque de Ybor City es propiedad y está mantenido por el país de Cuba. El nombre se traduce como “Amigos del Parque José Martí”.José Martí fue un poeta cubano , profesor, periodista y más, y es considerado un héroe para el país, muriendo luchando por su país según la Enciclopedia Británica.

Ginsberg asistirá a un evento de feria del libro en Oxford Exchange el 22 de abril de 6 a 8 pm, donde venderá sus libros y saludará a los fanáticos. El evento es gratuito y abierto al público.

Aquellos interesados en el libro que no puedan asistir al evento pueden solicitar copias firmadas en línea en la tienda de Ginsberg .