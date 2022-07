TAMPA, Fla. (WFLA) – Los niños en la Base de la Fuerza Aérea MacDill llaman a un grupo de árboles cerca de su patio de recreo la “base secreta”. Pero para dos niñas menores de 7 años y sus padres, el área sombreada es un lugar de recuerdos horribles.

Los padres de un niño de 6 años dijeron que su hija fue agredido sexualmente en la “base secreta” por un vecino de 13 años en algún momento entre fines del año pasado y principios de este año.

La madre del niña dijo que no ofreció ninguna pista sobre lo sucedido hasta hace poco. La descripción del niña del presunto incidente incluía elementos de agresión sexual en primer grado.

Su padre dijo que sintió “completa ira y una combinación de tristeza también” cuando surgió la revelación. Haciéndolo aún más difícil: el adolescente vive al lado de su familia en una vivienda básica.

“Mi hija se esconde de él. Se asoma por la ventana. Si están afuera, ella simplemente no sale”, dijo su padre. “Necesito contenerme para no involucrarme en un altercado físico, especialmente cuando no se está haciendo nada en absoluto”.

Según otro padre, el mismo adolescente es sospechoso de exhibición indecente e intento de agresión sexual de una niña aún más joven que también es su vecina.

Terry Montrose, subjefe de asuntos públicos de MacDill, dijo que los funcionarios de la base están al tanto de las acusaciones.

“La seguridad de las familias de militares en MacDill AFB es nuestra principal prioridad”, dijo Montrose. “MacDill continuará ofreciendo y brindando recursos a las familias de las víctimas y de los acusados”.

Los padres dijeron que están frustrados por la falta de comunicación del investigador de la base y preocupados por los informes de que los menores sospechosos de delitos sexuales cometidos en bases de todo el mundo han quedado impunes.

Una investigación de Associated Press de 2018 documentó 600 casos de agresión sexual desde 2007 en bases estadounidenses en todo el mundo. Según AP, se procesó alrededor de uno de los siete presuntos ataques de un conjunto de 100 investigaciones.

Esas estadísticas preocupan a los padres del área de Tampa Bay vinculados a los casos de MacDill.

“Entender que esto ha sucedido antes y que el perpetrador se salió con la suya, es realmente difícil de manejar,” dijo el padre de la niña de 6 años. “Cada vez que hablamos con el agente, parece que va a volver a suceder.”

En ambos casos de MacDill, los padres dijeron que quieren que la policía civil, como en los departamentos de policía y las oficinas del alguacil, investigue los delitos sexuales en las bases militares.

“No queremos que esto le pase a nadie más,” dijo el padre de la niña de 6 años. “Sería mejor que la fiscalía de este tipo de casos pase directamente a las autoridades locales.”

El jueves por la tarde, los padres le dijeron a 8 On Your Side que se vio al sospechoso saliendo de la base con una maleta. Eso fue confirmado por Montrose.

“Después de una investigación inicial, el comandante de la base ha prohibido al menor de MacDill AFB,” dijo Montrose.

Un padre dijo que le dijeron que MacDill le había prohibido al niño durante tres años, pero encontró otro detalle perturbador.

“Me dijeron que los comandantes en otras bases podrían saber sobre la prohibición, pero ¿harán algo?” él dijo. “No tenemos idea.”

También lamentó haber sido testigo de la rapidez con la que se castiga al personal alistado y, en ocasiones, se lo traslada fuera de la base después de presuntos delitos.

“¿Por qué los niños [on bases] no pueden obtener el mismo tipo de protección? ¿Por qué tomó tanto tiempo?” él dijo. “Simplemente no entiendo por qué. Necesitamos ser mejores con estos crímenes que involucran a nuestros hijos.”

