Se esperan 200,000 personas en SUN ‘n FUN, epidemiólogo evalúa el riesgo de COVID-19

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Los organizadores exclaman con orgullo que se espera que la Exposición Aeroespacial SUN ‘n FUN de este año atraiga a una multitud “sustancialmente mayor” que nunca, pero los expertos advierten que puede conllevar algún riesgo.

“Nuestras ventas de entradas avanzadas fueron un 30% más altas de lo que jamás habíamos visto, en la historia de S UN ‘n FUN”, dijo John Leenhouts, presidente y director ejecutivo del Centro de Excelencia Aeroespacial que supervisa la exposición.

Los organizadores se vieron obligados a cancelar el evento de abril de 2020 al comienzo de la pandemia.

“Nuestras ventas aumentaron. Estábamos tan emocionados y luego que nos lo quitaran, es como si nos quitaran la Navidad”, dijo Leenhouts.

Los organizadores pasaron el último año siguiendo las pautas cambiantes sobre COVID-19.

Aterrizaron en algunas políticas de la era de la pandemia, incluida una política de máscara suelta.

“El requisito de la máscara es solo si quieres, no es obligatorio. Te pedimos que tengas una para entrar en un edificio. No tienes que mantenerla puesta si no quieres una vez que estés allí. pero tienes que tenerlo puesto cuando entras “, dijo Leenhouts.

Se pueden encontrar estaciones de desinfectante y lavado de manos en toda la propiedad, así como un equipo de seguridad COVID-19 disponible para responder preguntas.

“Estamos en 2,000 acres de propiedad aquí, por lo que se expande exponencialmente por todo el campus. Hay mucho espacio. A menos que quieras acercarte y abrazar a alguien, no tienes que estar cerca de nadie “, dijo Leenhouts.

El número de visitantes internacionales ha bajado. Muchas grandes corporaciones todavía no permiten que los empleados viajen, por lo que la exposición registró una caída del 20% en los expositores.

Leenhouts dijo que la FAA revocaría la licencia de piloto si descubre que un piloto voló con síntomas.

“La Administración Federal de Aviación es realmente estricta en cuanto a las reglas que rigen su bienestar médico cuando vuela un avión. No se atreve a subirse a un avión si tiene algún síntoma de enfermedad”, dijo.

El evento anual proporciona el 75% de los ingresos para el Centro Aeroespacial de Excelencia, que brinda educación STEM a los aspirantes a jóvenes entusiastas aeroespaciales de la zona.

La gente ha volado desde casi todos los estados para el evento de este año.

“No puedes vivir tu vida con miedo. Tomamos precauciones y esas cosas”, dijo Steve Johnson, quien viajó desde el área de Houston.

“Se siente muy bien estar cerca de la gente de nuevo”, dijo Mike Leahy, de Illinois. “Uno, es al aire libre y dos, nos hemos vacunado. Entre los dos, nos sentimos bastante seguros”.

“La cuestión es el momento oportuno y cuándo es más seguro”, dijo el Dr. John Greene, jefe de enfermedades infecciosas del Moffitt Cancer Center.

Según el Dr. Greene, los expertos dicen que un umbral seguro para la propagación comunitaria de COVID-19 sería de 10 a 20 casos por cada 100.000.

“En el condado de Polk en este momento, hay 26 casos por cada 100.000″, dijo el Dr. Greene. “Los niveles de la comunidad aún son altos y, por supuesto, habrá gente de todo el país, posiblemente del mundo, por lo que hay todavía hay algún riesgo allí “.

Sin embargo, el Dr. Greene habría aconsejado a los organizadores que realizaran el evento debido al tamaño de la propiedad y al hecho de que la mayoría de las actividades se realizan al aire libre.

“La clave que está reduciendo el riesgo es el aire libre al aire libre y el nivel de vacunación de la multitud”, dijo el Dr. Greene.

El evento se extiende hasta el lunes.