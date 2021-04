Se espera que DeSantis firme un proyecto de ley 'antidisturbios' para reprimir los disturbios sociales

TALLAHASSEE, Fla. (WFLA) – Un proyecto de ley de Florida que toma medidas enérgicas contra los disturbios sociales ahora espera la firma del gobernador para convertirse en ley.

HB 1 , apodado el “Proyecto de Ley Antidisturbios” por los republicanos de Florida, fue aprobado por el Senado el jueves por la noche. El proyecto de ley incluye muchas de las medidas introducidas por el gobernador Ron DeSantis después de las protestas del verano pasado en su Ley de Lucha contra la Violencia, Desorden y Saqueo y Protección de la Aplicación de la Ley .

El proyecto de ley es amplio, abarca 61 páginas y realiza varios cambios en la ley penal y administrativa de Florida:

Hace que sea más difícil para las ciudades y condados reducir los fondos para la aplicación de la ley, lo que permite a los funcionarios electos locales desafiar esas decisiones presupuestarias y otorga al estado el poder de aprobar o enmendar el presupuesto local.

Permite que los gobiernos locales sean demandados si no logran detener un motín.

Define “disturbios” como un disturbio público violento que involucra a 3 o más personas que actúan con una intención común que resulta en lesiones a otras personas, daños a la propiedad o el peligro inminente de lesiones o daños.

Mejora las penas para las personas que cometen delitos durante un motín

Crea un nuevo delito grave de segundo grado llamado “motín agravado”, que ocurre cuando el motín tiene más de 25 participantes, causa grandes daños corporales o más de $ 5,000 en daños a la propiedad, usa o amenaza con usar un arma mortal, o bloquea carreteras por fuerza o amenaza de fuerza

El senador de Florida Danny Burgess ( R-Zephyrhills ), quien patrocinó la legislación, dijo que sentía que este marco era necesario para establecer una distinción entre comportamiento pacífico y violento.

“No solo lo hicimos para avisar al público de lo que constituye un motín, sino también para dejar en claro tanto a los manifestantes como a las fuerzas del orden dónde se traza esa línea en la ley”, dijo Burgess.

“¿Quién será la persona que diga cuando ocurra un motín?” preguntó la Senadora de Florida Shevrin Jones ( D-Broward / Miami-Dade ). “Esa pregunta aún no ha sido respondida”.

Se espera que DeSantis firme el proyecto de ley cualquier día; se convertirá en ley inmediatamente después de su firma.

