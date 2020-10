Se cree que el cadáver desaparecido de Venice, madre de 4 hijos, fue encontrado en un vehículo en un estanque

VENICE, Florida (WFLA) – El sábado se recuperó de un gran estanque de Venecia un cuerpo que se cree que es una madre de cuatro hijos desaparecida.

Según el jefe de policía de Venecia, Tom Mattmuller, los buzos de la Oficina del Sheriff del condado de Sarasota y el Departamento de Policía de North Port, asistidos por la FWC y la Policía de Venecia, localizaron un Nissan Xterra verde en una subdivisión de Venecia, cerca de Knights Trail.

El jefe Matmuller confirmó que se encontró el cuerpo de una mujer, que se cree que es el de Tracey Rieker, de 44 años .

Rieker ha desaparecido de su casa desde el 30 de septiembre.

Su familia ha sido notificada.

Las autoridades están recuperando el vehículo.

El caso está siendo tratado como un homicidio y no se ha confirmado la causa de la muerte de Rieker.

El esposo de Rieker, Christian, dijo que su esposa dejó su billetera y su teléfono celular en casa.

Christian dijo que su esposa había estado en un estado maníaco, dejando a familiares y amigos aún más preocupados.

“Estamos preocupados por su mentalidad. No durmió mucho un par de días antes de eso. No comía mucho ”, dijo Rieker a 8 On Your Side el 5 de octubre.

Si sabe algo sobre la desaparición de Tracey Rieker, llame al Departamento de Policía de Venecia al 941-486-2444.

LATEST NEWS FROM WFLA.COM: