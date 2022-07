TAMPA, Fla. (WFLA) – Varios propietarios de viviendas en tres condados están hartos de un contratista que, según dijeron, recaudó dinero y no terminó el trabajo, en un caso más de un año después.

Tres vecinos a lo largo de Trilby Avenue en el sur de Tampa querían hacer más segura una zanja peligrosa frente a sus casas.

“ [Queríamos] poner una tubería para que el agua de lluvia se drene correctamente, pero luego podríamos cubrirla con césped para que fuera un lugar seguro para nuestros hijos”, dijo Kristin Lawrence.

Lawrence y dos vecinos contrataron a Point Drainage & Erosion, una división de Point West Construction en Tampa, en abril de 2021.

Desembolsaron un pago inicial de $2,400 en el trabajo estimado de $4,800. Le dijeron a la reportera de investigación Shannon Behnken de 8 on Your Side que no pasó nada hasta octubre, cuando la compañía apareció para cavar la zanja más profunda.

Cuando contactaron a Behnken el mes pasado, un gerente de proyecto de la compañía dijo que la compañía ya no podía terminar el trabajo y que emitiría un reembolso completo. También prometió regresar y recoger la tubería que quedó frente a sus casas. Eso no ha sucedido.

La Ciudad de Tampa confirmó que aunque el contratista solicitó un permiso en junio de 2021, no fue aprobado. Los registros de la ciudad muestran comentarios de la ciudad que permiten plantear numerosos problemas que la ciudad quería abordar. Una portavoz de la ciudad le dijo a 8 On Your Side que Tampa ha esperado una respuesta desde agosto.

Mientras tanto, Diane Corvello en Palm Harbor dijo que le debían un reembolso de $1,200 después de que pagó la mitad y dijo que el propietario Mike Kelley prometió solucionar el problema de las inundaciones en su patio trasero.

“Nos envió el plan, todo iba bien”, dijo. “En el momento en que envié el dinero, el 1 de abril, dejaron de comunicarse”.

Ella dijo que finalmente le prometieron un reembolso, pero no ha recibido ni un centavo.

“Finalmente nos dimos cuenta de que después de ver las malas críticas y por lo que pasaron otras personas, no vendrán”, dijo. “No nos van a devolver nuestro dinero”.

Better Call Behnken recibió hoy un correo electrónico del propietario Mike Kelley que dice que su empresa está pasando por momentos difíciles y recientemente despidió a su gerente de oficina por malversación de fondos. Dijo que planea terminar todos los trabajos a menos que tenga que declararse en bancarrota.