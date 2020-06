Se abrirá sitio de prueba de coronavirus en el campo Tropicana

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Se abrirá un sitio de prueba de coronavirus en el Tropicana Field en San Petersburgo a medida que la demanda de más pruebas de coronavirus continúa creciendo.

A partir del lunes, el sitio estará abierto de 7 am a 11 am hasta el jueves. Se cerrará el viernes en observancia del Día de la Independencia. Sin embargo, en las semanas siguientes, el sitio estará abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 11 a.m.

“Las pruebas son un arma importante en la lucha contra COVID-19”, dijo el Dr. UIyee Choe, director del Departamento de Salud de Florida en el condado de Pinellas. “Todos los involucrados están comprometidos con la salud pública y saben que es importante que tengamos esta capacidad de prueba”.

El sitio de Tropicana Field se está abriendo una semana después de que BayCare cerró su sitio de recolección de pruebas de manejo de Pinellas en el complejo de oficinas Carillon en el norte de San Petersburgo.

El sitio de autoservicio utilizará el lote 2, en el lado oeste del estadio, en la calle 16 sur. Se les pedirá a los automóviles que ingresen al sitio de manejo desde una entrada en 3rd Avenue South.

Se alienta a los residentes a traer una referencia de un proveedor médico y aquellos que no lo hagan serán evaluados de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las pruebas se realizarán por orden de llegada con un límite diario basado en los suministros.

Para obtener instrucciones para la entrada de prueba de campo Tropicana, haga clic aquí .

