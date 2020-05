Sarasota, una mujer de 100 años, aparece en un anuncio nacional de Facebook de 'Nuevas madres en cuarentena' para las nuevas mamás

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

SARASOTA, Florida (WFLA) – Anita Sampson de Sarasota acaba de cumplir 100 años. Pero no solo celebra el hito del centenario, sino que también celebra su nueva campaña con Facebook .

Facebook lanzó el anuncio nacional “Born in Quarantine” en el Día de la Madre. Sampson, madre de dos hijos, nació en 1920 y vivió la pandemia de gripe. Fue contratada por el gigante de las redes sociales para narrar su último comercial, donde comparte consejos con otras mujeres que dan a luz durante las circunstancias impensables de hoy.

“Cuando estás embarazada, pasas por cosas independientemente de si hay una epidemia o no, tu vida es diferente. Sentí cuando estaba embarazada y cuando nació mi bebé, sentí que era el comienzo de mi vida “, Dijo Sampson. “Solo tienes que seguir diciendo, ‘esto va a pasar, tendré un bebé maravilloso cuando esto termine’. Solo tienes que seguir teniendo pensamientos positivos “.

Sampson apareció por primera vez en News Channel 8 en febrero pasado con su prometido, Joe Newman, de 107 años, y su descapotable Mercedes rojo. Desde entonces, la pareja de Sarasota ha seguido demostrando que la edad es solo un número y que no están disminuyendo su velocidad.

Newman y Sampson han aparecido recientemente en varios proyectos, incluidos Hunker Down Diaries de NPR .

“Hemos estado en muchas cosas, no sé una de la otra”, bromeó Sampson.

Sampson le dice a WFLA.com que nunca hubiera soñado que recibiría una oferta de trabajo de Facebook.

“Llamaron y dijeron que me vieron y pensaron que sería bueno. Les dije de inmediato que había nacido, pero no recuerdo nada del incidente, excepto que mi madre me dijo que era muy malo”. y la gente moría en las calles. Ella nunca lo entendió. Eso es lo único que sabía sobre eso “, dijo Sampson.

Sampson, que ahora ha vivido dos pandemias, está en cuarentena con Newman en sus instalaciones para personas mayores. Sampson explica que ha estado pasando el tiempo viendo cómo aumentan las vistas en el video “Born in Quarantine”.

También se está tomando el tiempo de leer la sección de comentarios del video, que ahora se ha convertido en un medio de apoyo y estímulo para las mamás y futuras mamás actuales.

“Me hizo sentir tan bien, fue abrumador. Realmente me dio un impulso. Realmente tengo algo que levantarme por la mañana, es muy emotivo”, dijo Sampson.

Al momento de este artículo, ” Born in Quarantine ” ha sido visto en Facebook más de 54 millones de veces.