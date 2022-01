Royal Caribbean cancela 4 cruceros que salen de puertos de Florida por aumento de COVID

FILE- In this March 23, 2018 file photo, the Symphony of the Seas docks at Saint Nazaire port, France. The family of Pujiyoko, a cruise crew member who died after testing positive for COVID-19, has filed a lawsuit against Royal Caribbean Cruises saying the company failed to protect its employees. Pujiyoko worked in housekeeping on the Symphony of the Seas ship. (AP Photo/David Vincent, File)

TAMPA, Florida (WFLA) – Una importante línea de cruceros está pausando los viajes de varios cruceros que parten de los puertos de Florida debido al aumento de las infecciones por COVID-19.

Royal Caribbean anunció el viernes que está “pausando las operaciones” en cuatro cruceros que zarpan de Florida, incluido uno que zarpa de Tampa.

Según el sitio web del crucero, los cuatro barcos son Vision of the Seas, Serenade of the Seas, Jewel of the Seas y Symphony of the Seas.

Serenade of the Seas ofrece cruceros desde Tampa y Vancouver. Royal Caribbean confirmó a 8 On Your Side que la pausa en las operaciones afecta los viajes de Tampa desde el 8 de enero hasta el 5 de marzo.

Los cruceros en el Jewel of the Seas, que zarpa desde Miami y Puerto Cañaveral, se pausan desde el 9 de enero hasta el 12 de febrero con un regreso anticipado el 20 de febrero. Del 8 al 22 de enero con un regreso esperado para el 29 de enero, según Royal Caribbean.

La compañía también pospuso el regreso del Vision of the Seas. El barco, que sale de Fort Lauderdale, no regresará hasta por lo menos el 7 de marzo.

“Lamentamos tener que cancelar las tan esperadas vacaciones de nuestros huéspedes. Agradecemos su lealtad y comprensión”, dijo la compañía en un comunicado. “Nuestra principal prioridad es siempre el bienestar de nuestros huéspedes, nuestro equipo y las comunidades que visitamos. A pesar de las estrictas medidas de salud y seguridad, incluidos los requisitos de vacunación y pruebas para los huéspedes y el equipo, y una amplia planificación de contingencias, hemos tenido que seguir adelante con esta decisión”.

Se dice que los huéspedes que reservaron un viaje a bordo de los viajes cancelados reciben opciones de asistencia y compensación, incluido un reembolso completo.

“Nuestros equipos continuarán considerando todas las opciones y recursos para mantener la navegación segura y placentera mientras el mundo y la industria de cruceros continúan adaptándose”, agregó la compañía.