SARASOTA, Fla. (WFLA) – El mes pasado, Marla Katz se puso en contacto con 8 On Your Side para pedir ayuda después de que se instalara una torre 5G frente a la propiedad donde planea construir una casa. Dijo que no tuvo suerte al ponerse en contacto con Verizon para reubicar el poste.

“No pude comunicarme con nadie en Verizon, pero creo que comunicarme con ustedes les hizo darse cuenta de que estábamos muy frustrados”, dijo Katz.

Según Katz, el problema fue que Verizon instaló el poste en la antigua línea de la propiedad en lugar de en la nueva línea del lote. Esto colocó la torre 5G directamente frente a lo que eventualmente será su puerta de entrada.

Dos días después de que nuestra historia saliera al aire el mes pasado, los funcionarios de la ciudad de Sarasota se comunicaron con Verizon por correo electrónico y le pidieron que moviera el poste “para brindarle al propietario una mejor vista de la calle y un mejor cumplimiento con la ordenanza 20-5313”.

Uno de los criterios de la ordenanza aprobada en 2020 establece que “las nuevas instalaciones de comunicaciones, los postes de servicios públicos, las instalaciones inalámbricas y las estructuras de apoyo inalámbricas se colocarán a lo largo de las líneas laterales comunes de lotes y no frente a residencias, edificios o lugares de negocios”.

El lunes por la mañana, Verizon estaba de regreso en el sitio quitando el poste y reubicándolo en la línea del lote compartido. Katz le dio crédito a 8 On Your Side por ayudar a que esto sucediera.

“Para ser honesto, en este momento no creo que hubiéramos llegado tan lejos sin su ayuda, así que realmente lo apreciamos”, dijo Katz. “Estamos en el punto en que Verizon ha llegado a un acuerdo con nosotros de que si pagamos para que extraigan el poste, ellos se encargarán de todo lo demás, por lo tanto, lo quitarán del frente de nuestra puerta”, explicó.

Katz ahora espera seguir adelante con sus planes de construir en el vecindario de Gillespie Park en Sarasota.

“Estamos avanzando y estamos ansiosos por construir en el vecindario”, dijo. “Descubrimos que tenemos vecinos realmente fantásticos que nos han estado cuidando y eso es genial y ni siquiera vivimos aquí todavía”.

8 On Your Side contactó a Verizon para hacer comentarios el lunes. No recibimos una respuesta a nuestras preguntas antes de la fecha límite proporcionada.