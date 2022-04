TAMPA, Fla. (WFLA) – Los inquilinos de Silver Oaks Apartments en el este de Tampa se unieron a la candidata a gobernador Nikki Fried y a la concejal de la ciudad de Tampa, Lynn Hurtak, para una conferencia de prensa el martes en la que hablaron sobre las condiciones de vida inseguras de la propiedad.

Los inquilinos le dijeron al equipo de 8 On Your Side que han experimentado moho, roedores, inundaciones y más problemas. A pesar de las quejas, la residente de Silver Oaks, Vonnesha King, dijo que no se ha hecho nada para solucionar la situación.

Después de que los inquilinos hicieran públicas sus preocupaciones, la administración de Silver Oaks distribuyó una carta de “aviso de inspección” en la que se les aconseja limpiar sus apartamentos o correr el riesgo de ser desalojados.

“No podemos pintar sobre moho, no podemos inhalar moho, estamos cansados de hacer esto”, dijo King.

Una carta obtenida por 8 On Your Side de la compañía administradora de Silver Oaks les dice a los inquilinos que todas las puertas de los apartamentos deben estar libres de grasa y huellas dactilares… Los gabinetes no deben estar sobrecargados. Sólo dos de los elementos de la lista de verificación de inspección.

Si bien algunos quieren mudarse debido a las condiciones aquí, dicen que la falta de viviendas asequibles en el área los deja estancados.

“No tengo otra opción. No estoy aquí porque quiero estar. Estoy aquí porque tengo que estar”, dijo King.

Los líderes estatales y municipales dicen que se necesita hacer más para ayudar a los residentes y evitar desalojos injustos.

“Vivienda asequible no es sinónimo de vivienda insegura”, dijo Hurtak.

“Los apartamentos de Silver Oaks donde la administración no solo se ha burlado de las reglas federales, sino también de las reglas de la decencia común y el respeto, ciertamente se están aprovechando de estos inquilinos”, dijo Fried.

8 On Your Side le pidió a la gerencia de Silver Oaks que hiciera una entrevista para compartir su versión de la historia, pero la oferta fue rechazada.