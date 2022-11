TAMPA, Fla. (WFLA) – Una pequeña cruz, flores y buenos deseos pintados marcan el lugar en la intersección de Bay to Bay Boulevard y Lois Avenue en el sur de Tampa, donde dos estudiantes de Plant High School fueron asesinados en una motocicleta en diciembre de 2021.

Otros accidentes y cuasi accidentes en la intersección ahora tienen a la gente en el vecindario exigiendo un cambio

“La gente nos ha estado escribiendo y diciendo, ‘oye, ¿hay algo que podamos hacer? Nuestros hijos caminan a la escuela en esto todos los días. Es muy peligroso'”, dijo Thomas Connelly, presidente de la Asociación de Vecinos de Virginia Park.

Bay to Bay Boulevard está bajo el control del condado de Hillsborough.

Después del accidente fatal del año pasado, el condado hizo un estudio de la intersección, pero Connelly dice que decidieron que no era necesario un semáforo completo.

“Dijeron ‘oye, esto no merece un semáforo. No hay suficientes accidentes, no hay suficientes accidentes’, y lo que realmente nos sorprendió es que aquí solo se cuenta una de las muertes”, dijo Connelly.

En cambio, el condado instaló luces intermitentes y un paso de peatones.

Se requiere que los conductores se detengan cuando un peatón activa las luces intermitentes, pero muchas veces los conductores simplemente ignoran las luces y pasan a toda velocidad.

Otro estudiante de Plant High School fue golpeado cuando intentaba cruzar la intersección en su bicicleta.

Después de activar las luces, el estudiante comenzó a cruzar, el video de la cámara de seguridad muestra tres carriles de tráfico detenidos, pero un automóvil aceleró a través de la intersección y golpeó al estudiante, enviándolo por los aires.

Increíblemente, Connelly dice que el estudiante se levantó y terminó de ir en bicicleta a la escuela, pero la asociación de vecinos solicitó una reunión con funcionarios de la ciudad y del condado para exigir el semáforo.

“A lo largo de los años ha sido peligroso y se ha vuelto más peligroso porque nuestra población ha aumentado, el tráfico en esta carretera ha aumentado”, dijo Connelly.

La reunión está programada para las 6:30 p.m. del martes.