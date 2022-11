VALRICO, Fla. (WFLA) – Los residentes del condado de Hillsborough se están preparando antes del huracán Nicole, ya que los líderes del condado han declarado un estado de emergencia local.

La orden local le da al condado más libertad para tomar decisiones importantes necesarias durante el evento meteorológico.

La casa de Brenda Elze, residente de Valrico, sufrió graves daños durante el huracán Ian cuando un árbol cayó por el costado de su casa. Llamó a una empresa de construcción para hacer algunas reparaciones antes del huracán Nicole.

“Vi que se acercaba otra tormenta y comencé a llamar”, dijo Elze. “Aparecieron y levantaron el muro y levantaron escombros y comenzarán a tratar de cerrar esta brecha”.

Branching Out Construction le dijo a 8 On Your Side que han recibido varias llamadas de propietarios preocupados como Elze que desean ayuda para proteger su propiedad contra tormentas.

“En este momento, estamos abrumados”, dijo Joseph Reilly de Branching Out Construction.

Los líderes de emergencias del condado de Hillsborough alientan a los residentes a asegurar los artículos al aire libre, ya que los fuertes vientos son la mayor preocupación.

“Asegure cualquier escombro perdido, que pueda estar alrededor de su casa, cualquier cosa que pueda convertirse en un proyectil durante un evento de viento”, dijo Rob Herrin, Oficial de Información Pública del Cuerpo de Bomberos del Condado de Hillsborough.