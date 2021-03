Residentes de Bradenton obligados a vivir sin electricidad durante casi una semana tras un incendio eléctrico

CONDADO MANATEE (WFLA) – Los cortes de energía duraderos suelen ser el resultado de una especie de desastre natural, pero para los residentes de un complejo de apartamentos de Bradenton, son las secuelas de un pequeño incendio eléctrico y reparaciones retrasadas.

La representación de Bayshore Rental Apartments envió a 8 On Your Side un informe de incidente por un incendio eléctrico que tuvo lugar el jueves 18 de marzo.

“El Departamento de Bomberos de Bradenton respondió al incidente y se cortó el suministro eléctrico a varios medidores y paneles eléctricos que estaban directamente involucrados, así como a los otros medidores y paneles que se encontraban en el mismo banco. Como resultado, se desactivaron un total de aproximadamente 15 metros “, decía el informe.

A medida que las temperaturas suben en nuestra área y los días se van uno, los residentes están perdiendo la paciencia. 8 On Your Side habló con varios que han tenido que vaciar sus refrigeradores y congeladores.

“Es horrible. Toda mi comida en mi congelador y mi refrigerador se echaron a perder. Todo se echó a perder”, dijo un residente.

Una mujer llamada Anita se comunicó con 8 On Your Side para pedir ayuda después de hacer varias llamadas a la oficina principal en nombre de su hija que vive en el complejo.

“No son muy comprensivos. Dije que es difícil estar sin electricidad durante tanto tiempo y ella me contó que tuvo que quedarse sin electricidad durante la tormenta Katrina. ¡Esto no es una tormenta! Mi hija paga el alquiler a tiempo”. dijo Anita. “Cuando llamé la primera vez que dijo, no eres el único, solo tienes que aguantarlo como todos los demás y colgó”, explicó.

La representación de la empresa de alquiler explicó que el retraso está relacionado con la pandemia en curso.

“Desafortunadamente, hay algunos componentes del sistema eléctrico que no están disponibles localmente debido tanto al auge de la construcción actual que continúa en el área como a las ralentizaciones de envío y producción relacionadas con las restricciones de COVID”, dijo un representante en un comunicado.

Una residente con la que hablamos y que prefirió no ser identificada dijo que solo quiere un poco de simpatía y comprensión.

“Bayshore Rental Apartments es comprensivo con la difícil situación de los inquilinos que actualmente no tienen electricidad y está trabajando para restaurar la energía lo más rápido posible dadas las circunstancias. De conformidad con el contrato de arrendamiento con los inquilinos, Bayshore Rental Apartments reducirá el alquiler por cualquier período que un la unidad se considera no ocupable “, dijo el abogado del complejo en un comunicado.