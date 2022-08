ODESSA, Fla. (WFLA) – Dueña de una guardería de Odessa fue arrestado por un cargo de abuso infantil, según la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

La oficina del alguacil dijo el lunes que arrestó a Rong Lui, de 52 años, el jueves por presuntamente abusar de un niño bajo su cuidado. Lui es conocida en la comunidad escolar como la Sra. Judy.

Los detectives dijeron que Liu “empujó y tiró con fuerza de la cabeza y el cuello de la víctima con la mano” mientras intentaba que el niño durmiera la siesta.

Según la oficina del alguacil, Liu puso sus piernas sobre el cuerpo del niño para sujetarlo mientras el niño lloraba y agitaba las piernas.

“Es repugnante escuchar que la persona responsable de docenas de niños en la guardería infligiría este tipo de castigo a las personas vulnerables bajo su cuidado”, dijo el alguacil Chad Chronister.

Lui es la dueña de la Academia Children’s Land of Imagination. Según su sitio web, es una empresa familiar.

“Nuestra filosofía es: creemos que los niños merecen un entorno de aprendizaje seguro, afectuoso, desafiante y enriquecedor donde un niño pueda sentirse valorado y disfrutar de sí mismo”, dice el preescolar en su sitio web.

Kelly Autrey y Kenneth Boggs inscribieron a su hijo de 3 años en la Children’s Land of Imagination Academy en enero. Seis meses después, Autrey dijo que los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough y el Departamento de Niños y Familias la llamaron y nombraron a su hijo como víctima de abuso.

Rong Lui (Crédito: HCSO)

“Me dijeron que cada vez que mordía, la dueña lo golpeaba en la cara o en la boca para reprenderlo por morder y definitivamente no estamos de acuerdo”, dijo Autrey.

“Cada vez que lo corregían por algo, le decía que no, amigo, no puedes hacer eso; luego se golpeaba en la cara, se tiraba al suelo y empezaba a llorar”, dijo Boggs.



Sus padres dijeron que el comportamiento fue aprendido por el abuso a manos de la Sra. Judy. A fines de junio, Boggs y Autrey dijeron que inmediatamente sacaron a su hijo del preescolar.

“La Sra. Judy se estaba riendo”, dijo Autrey cuando confrontó a los propietarios sobre el presunto abuso. “Ella dijo: ‘Dios mío, ¿dijeron algo sobre el abuso infantil?’ como si no tuviera idea. ¿Tenías tres detectives en el edificio y no tenías idea de que todo esto estaba sucediendo?



El hijo de Boggs y Autrey no habla. Boggs dijo que creía que la Sra. Judy se dirigía a los niños que no podían usar su voz para decir lo que estaba pasando en la escuela.

“Estaban sujetando a un niño autista que, una vez más, no hablaba y no pudo decirles a mamá y papá que estaban haciendo esto, al igual que él”, dijo Boggs. “Me aterroriza que no podamos proteger a nuestros niños el 100% del tiempo, así que tenemos que confiar en esas personas, y luego violan nuestra confianza al apuntar a niños que no pueden ponerse de pie y hablar por sí mismos. La definición de su trabajo es un cuidador de niños, y eso es exactamente lo que no son, por lo que es perturbador”.

“Desafortunadamente, a lo largo de nuestra investigación, hemos aprendido que es conocida por tratar a sus estudiantes con dureza y rudeza”, dijo Chronister. “Gracias al arduo trabajo y los esfuerzos persistentes de nuestros investigadores de víctimas especiales, pudieron descubrir la verdad detrás de las acusaciones que se nos informaron”.

Los padres dijeron que el abuso fue captado por cámaras desde el interior del preescolar. News Channel 8 ha solicitado el video de la Oficina del Sheriff.