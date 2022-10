TAMPA, Fla. (WFLA) – La representante estatal Jackie Toledo está demandando a su exjefe de campaña alegando que la acosó sexualmente mientras se postulaba para el Congreso.

La demanda de Toledo afirma que el agente político Fred Piccolo envió mensajes de texto y fotos que “no solo eran inapropiadas, sino particularmente ofensivas”.

Varias imágenes parecían mostrar a Piccolo sin camisa y en ropa interior parado frente a un espejo. Una de las fotos está acompañada del mensaje de texto, “Motivación de lunes”.

El abogado de Toledo, Dale Swope, dijo que las imágenes y los mensajes de texto van mucho más allá de los límites profesionales.

“Este es un problema bastante generalizado dentro de la política de Florida, donde todavía estamos dominados por esta red Good Ol’ Boy, donde algunos hombres ven a las mujeres como una especie de espectáculo secundario”, dijo Swope.

Otra imagen apareció para mostrar a Piccolo desnudo en la ducha.

“No es apropiado, nunca debería ser apropiado, nunca debería pensarse que está bien. Hay límites”, agregó Swope.

Los esfuerzos para contactar a Piccolo el martes no tuvieron éxito, pero le dijo a la organización de noticias Politico: “Conozco a Jackie Toledo desde hace 10 años, pensé que éramos amigos. En ningún momento las bromas en las que participamos excedieron esos límites”.

La demanda afirma que “el Sr. Piccolo estaba al tanto del importante papel que desempeñó en la campaña electoral de la Sra. Toledo y la posición de confianza que mantuvo con la Campaña de Toledo y la Sra. Toledo; a pesar de esto, el Sr. Piccolo continuó enviando estos mensajes evidentemente inapropiados, mensajes de texto e imágenes sexuales acosadores y ofensivos hasta julio de 2022, a medida que se intensificaba la campaña de la Sra. Toledo”.

La demanda también muestra que Toledo estaba teniendo problemas para que Piccolo se concentrara solo en su campaña.

Cuando Toledo le envió un mensaje de texto a Piccolo y le preguntó por qué no está 100% disponible para la campaña, Piccolo respondió diciendo: “El gobernador me pidió que dirigiera los esfuerzos de comunicación de la oficina del fiscal estatal aquí en Hillsborough. Después de que despidió a Andrew Warren. No lo hace. No significa que deje la campaña, todavía puedo trabajar para ambos”.

El exfiscal estatal Andrew Warren dijo que los mensajes de texto muestran que su destitución por parte del gobernador fue puramente un movimiento político.

“Fui suspendido por razones políticas. El gobernador nombró a un lacayo político en mi lugar y está enviando agentes políticos para ayudar a administrar la oficina”, dijo Warren. “Quiero decir, es por eso que es tan peligroso porque tienes a alguien que no es responsable ante nadie en la oficina que ahora ocupa este puesto. Es por eso que cualquiera que crea en las elecciones y la democracia debería ofenderse”.