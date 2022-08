TAMPA, Fla. (WFLA) – En una votación reñida, poco más del 50% de los votantes del condado de Hillsborough optaron por no permitir un aumento de la tasa de millaje para financiar iniciativas de escuelas públicas, confirmó el reportero de WFLA Niko Clemmons con el superintendente de las escuelas de Hillsborough, Addison Davis. El superintendente lo llamó “un revés”.

“Esta es una necesidad desesperada en nuestro distrito escolar”, dijo Davis el martes. “Este es un problema real que tenemos que enfrentar. Todos los condados circundantes tienen atractivos paquetes de compensación en los que se han apoyado para que la comunidad intensifique y pague más a los maestros, conductores de autobuses, alimentos y nutrición”.

El Distrito Escolar del Condado de Hillsborough pidió a los residentes que apoyen un aumento del impuesto a la propiedad para financiar los próximos cuatro años. El aumento, si los residentes del condado lo aprueban, será un aumento de millaje que agregará $1 adicional por cada $1,000 en el valor tasado de la propiedad.

Todavía existe la posibilidad de un recuento de votos, debido a lo cerca que estuvo el conteo mientras continuaba la tabulación. Según los funcionarios electorales del condado de Hillsborough, se activa automáticamente un recuento automático si hay una diferencia de votos del 0.5% o menos. Sin embargo, los funcionarios dijeron que “nada es definitivo todavía”, debido a que aún se están contando los votos.

“Estos son resultados no oficiales y todavía hay más boletas para contar. Estamos contando aproximadamente 3,500 boletas de voto por correo ahora”, dijeron las autoridades. “Y los resultados no oficiales no se certificarán hasta el jueves por la noche o el viernes por la mañana (lo que incluirá las boletas provisionales que se acepten y las boletas de Voto por Correo que tengan curas de firma válidas).

Cuando se le preguntó qué puede hacer el distrito en el futuro inmediato para abordar las preocupaciones sobre el personal y la financiación, el superintendente dice que están en el proceso de negociaciones y construyendo paquetes de compensación que “vendarán” al distrito.

“Tenemos que tomar decisiones difíciles continuas, qué podemos hacer para abordar las cerca de 600 vacantes de instrucción que tenemos”, dijo Davis.

Según HCPS, si se aprueba el referéndum, los fondos agregarían $146 millones cada año para un total de $584 millones hasta julio de 2027. El superintendente de las escuelas del condado de Hillsborough, Addison Davis, dijo que los fondos adicionales se destinarían principalmente a proporcionar mejores salarios para los empleados.

“Creemos que la compensación nos permitirá… lo más importante es retener a aquellos que han estado en la educación por un tiempo porque se van a buscar otros trabajos atractivos que pagan con una mentalidad más atractiva”, dijo Davis el lunes.

Más información del distrito escolar dijo que los votantes tendrán la “oportunidad de fortalecer nuestras escuelas y comunidad al decidir sobre un referéndum de un millón en la boleta de las elecciones primarias” el martes.

Si se aprueba, HCPS dijo que los fondos “aumentarán los salarios para retener y reclutar maestros y personal, expandir el arte, la música y la educación física, y expandir el desarrollo de la fuerza laboral y los programas educativos”.

Las escuelas del condado de Hillsborough son el séptimo distrito más grande del país. El sistema escolar dijo que “la financiación inadecuada del gobierno estatal y federal” hace que el aumento de la tasa de millaje sea una necesidad para apoyar a sus más de 220,000 estudiantes y casi 24,000 empleados.

HCPS dijo en el sitio web de su sistema que las vacantes de instrucción, o maestros en las aulas, tuvieron un aumento del 220 % en los últimos seis años, con un aumento del 44% durante la pandemia de COVID-19. Además, el distrito cita la inflación actual, que “ha superado significativamente los aumentos en la financiación de la educación en los últimos 15 años” como motivo de la necesidad de fondos adicionales.