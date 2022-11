TAMPA, Fla. (WFLA) – La lucha de larga data por el impuesto adicional al transporte del condado de Hillsborough continuó el día de las elecciones y la medida apareció en la boleta electoral para los votantes a pesar de los desafíos legales en curso. En la noche de las elecciones, el referéndum fracasó, según los votos preliminares informados por el supervisor de elecciones del condado.

Si bien cuenta con el apoyo de los comisionados del condado e incluso de la alcaldesa de Tampa, el impuesto al transporte aún tiene que ganar su batalla en los tribunales, lo que deja en el limbo los fondos recaudados para pagarlo.

El referéndum en sí no logró ganar suficiente fuerza en la boleta electoral. El 51% de los votantes de Hillsborough eligieron “No” en el impuesto adicional.

El grupo de defensa All for Transportation, que había apoyado firmemente el impuesto al transporte, emitió un comunicado diciendo en parte que, si bien los próximos pasos no estaban claros, seguían comprometidos con la creación de un sistema de transporte “seguro, confiable y equitativo” en el condado de Hillsborough.

Por ahora, persisten los desafíos legales en los tribunales sobre el impuesto y qué hacer con los fondos ya recaudados desde su aprobación en años anteriores, con millones de dólares actualmente intocables.