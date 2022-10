TAMPA, Fla. (WFLA) – La fiscal general de Florida, Ashley Moody, y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida realizaron una conferencia de prensa en Tampa para anunciar el “cierre de una redada masiva de tráfico de fentanilo”, según la oficina del fiscal general.

Moody describió el anuncio como un “resultado notable” de la cooperación entre las agencias policiales estatales y federales.

“Como muchos de ustedes saben, aquí en Florida, como en todos los demás estados de nuestra nación, nos hemos enfrentado al desafío aterrador del fentanilo”, dijo Moody. “El fentanilo es una droga altamente potente y letal que está inundando nuestro país, lo que resulta en la pérdida de vidas de más de 107,000 personas en nuestro último recuento anual. Miles aquí en Florida, la mayoría por fentanilo. Es por eso que los esfuerzos para combatir esta marea abrumadora de veneno mortal en nuestros estados son tan necesarios. Es por eso que el anuncio de hoy es una fuente de orgullo para quienes han estado trabajando tan duro en Florida para salvar vidas”.

Moody dijo que era importante que el mensaje llegara a los floridanos para que entendieran lo letal que es el fentanilo y que la droga está siendo “introducida en nuestras comunidades” de nuevas maneras, con “traficantes de drogas incluso apuntando a los más vulnerables y jóvenes” al disfrazar la droga como dulces.

“Incluso están tomando fentanilo y poniéndolo en el empaque de los dulces tradicionales que mis hijos y estoy seguro de que muchos niños en el estado disfrutan tan a menudo”, dijo Moody. “Y eso es aterrador”.

La fiscal general dijo que una “operación masiva y violenta de pandillas” había estado moviendo “cantidades insondables de fentanilo en toda Florida”. Los fiscales estatales estaban trabajando en los casos ahora, con 25 sospechosos que ya han sido acusados.

“Muchos de los cuales están vinculados a los cárteles mexicanos de la droga”, dijo Moody. “Esto no es una anomalía. Desearía que el anuncio de hoy fuera una ocurrencia rara, pero si mira hacia atrás un par de meses, verá que en toda Florida hemos estado anunciando incautaciones históricas de fentanilo, y no solo de fentanilo, sino que de esta droga mortal mezclada con sustancias ilícitas más tradicionales. Muchos de los que mueren a causa del fentanilo nunca sabrán que ingirieron este veneno”.

Moody dijo que desde junio, las fuerzas del orden público del estado habían incautado casi 35 libras de fentanilo, o “suficiente para matar a 66 de los 67 condados de la población aquí en Florida, en solo unos meses. Dos miligramos son suficientes para matar a una persona”.

Ella dijo que los agentes de la ley reconocidos por el estado en Florida habían estado “lidiando con mucho” y elogiando su trabajo para ayudar en la recuperación del huracán Ian, así como el luto de los agentes muertos en el cumplimiento del deber, y mencionó al agente del condado de Polk, Blane Lane, quien fue honrado en un memorial el martes.

“La crisis del fentanilo presenta un nuevo desafío. Saben que si no sacan esto de la calle, matará a los floridanos”, dijo Moody. “Y no solo están trabajando para sacarlo de las calles, sino que ellos mismos, cuando entran en contacto con él, han sufrido una sobredosis. Hemos visto incidentes de rutina en Florida donde aquellos que se apresuran a ayudar a los que sufrieron una sobredosis han experimentado los mismos síntomas”.

Moody dijo que el peligro era por qué ella había presionado con otros fiscales generales, de manera bipartidista, para que la administración Biden asegurara la frontera, diciendo que los cárteles mexicanos de la droga “no valoran la vida humana”.

“La vida humana es un gasto en su hoja de balance, en su declaración de ingresos, la vida humana no tiene sentido para ellos”, dijo Moody. “Les importan las ganancias y les importa el poder. Las personas que ayudaron a trabajar en este caso hoy entienden eso, por lo que debemos continuar apoyando a los hombres y mujeres de las fuerzas del orden que no solo enfrentan con valentía los desafíos que históricamente han firmado hasta ahora, pero ahora se han encontrado en una crisis que no han provocado ellos mismos, sino que les ha sido impuesta por la oleada de fentanilo en este país y en el estado de Florida. Las cantidades que estamos viendo y el número de floridanos puede matar es asombroso”.

Moody dijo que la droga probablemente se estaba almacenando y podría usarse para “eventos con víctimas masivas” y elogió a la Agencia Federal de Control de Drogas por llamarla la droga más letal que jamás hayan visto y advertir al público. Hizo un llamado a los funcionarios que trabajan con el presidente Joe Biden para hacer cumplir las leyes de inmigración de seguridad pública y asegurar la frontera.

Después de que hablara Moody, el comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Mark Glass, reiteró la advertencia de la Fiscal General sobre los riesgos del fentanilo.

“Los sospechosos que ven aquí hoy están acusados de más de 60 delitos graves de primer grado de tráfico de drogas y delitos violentos”, dijo Glass. “Todo, desde conspiración para cometer asesinato hasta dirigir bandas criminales, conspiración para cometer agresión agravada contra reclusos, crimen organizado y tráfico de sustancias controladas. El capo de la pandilla es Carlos Martínez, quien cumple una condena de 30 años por intento de asesinato. Desde adentro de una institución correccional, él y sus co-conspiradores pudieron mover grandes cargamentos de narcóticos y esta droga atroz al estado de Florida, y distribuirlos”.

Glass dijo que el esfuerzo involucró violencia en “muchos casos” dentro y fuera de la prisión para “mejorar su operación de tráfico de drogas”.

“En algunos casos, Martínez ordenaba a los pandilleros que lastimaran a otros pandilleros que sentía que le faltaban el respeto. No hay duda de que esta era una pandilla muy peligrosa”, dijo Glass. “Los investigadores descubrieron docenas de armas de fuego para ser utilizadas por los miembros de Sewer 13 y para ser vendidas en el mercado negro. En total, se recuperaron 45 armas. Para subrayar esta organización, también se incautaron más de $150,000 en efectivo. Como parte de este caso, los agentes también incautaron 48 libras, acaba de escuchar a la fiscal general sobre cuánto podría matarlo, 48 libras de fentanilo y 15,000 pastillas de fentanilo para distribuir en el estado”.

Glass dijo más de 350 libras de metanfetamina además de las armas y el fentanilo.

“No hay duda de que el trabajo de nuestros agentes del FDLE, en asociación con los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Hendry, las investigaciones de HSI, el FBI y la oficina de enjuiciamiento estatal de la fiscal general Moody salvaron innumerables vidas en Florida y muy probablemente en los Estados Unidos”, dijo Glass. Dijo que los esfuerzos del alguacil del condado de Hendry, Steve Whidden, los ayudaron a infiltrarse en la operación de la pandilla, ayudándolos a resolver el caso.

Whidden agradeció a su unidad de narcóticos por su trabajo “sobresaliente” y que cuando sus investigadores se dieron cuenta del gran alcance de la operación, inmediatamente se comunicaron con FDLE, quien “intervino de inmediato” para ayudar. También agradeció a Moody por su ayuda.

“La cantidad de narcóticos y el aumento que hemos visto en los últimos dos años es el resultado directo de esta frontera abierta”, dijo Whidden. “Como dijo la fiscal general, tiene que parar. El presidente tiene que tomar las riendas y hacer lo que sea necesario para asegurar nuestra frontera. Porque si no es seguro, esto no va a parar y más gente va a morir. “

Dijo que Florida tenía suerte de tener un gobernador como Ron DeSantis y una fiscal general como Moody que estaban dispuestos a “luchar la batalla” y mantener seguros a los floridanos.

“Algunas personas hablan sobre la ley y el orden y la protección de nuestros ciudadanos, y algunas personas lo muestran”, dijo Whidden, agradeciendo nuevamente a Moody.

Después de Whidden, habló el agente especial a cargo del FDLE, Eli Lawson de Fort Myers.

La investigación “comenzó en el verano de 2020, cuando los agentes del FDLE recibieron pistas e información sobre Sewer 13 y una gran red de narcotráfico que operaba en el suroeste de Florida”, dijo Lawson. “Siguiendo esos consejos que recibimos, descubrimos rápidamente una extensa red criminal responsable de distribuir grandes cantidades de fentanilo y metanfetamina a comunidades en el suroeste de Florida y aquí en Florida Central”.

Lawson dijo que la pandilla era una organización nacional, que había comenzado en el sur de California en las décadas de 1960 y 1970.

“Sus miembros operan en los muros de la prisión y fuera de ellos, viviendo en nuestras comunidades y nuestros vecindarios. Como pueden ver en la junta, 24 sospechosos fueron arrestados, pero un pandillero sigue prófugo”, dijo Lawson.

Lawson dijo que el último acusado era un individuo de Kissimme, Florida, Ephraim Beverman. Pidió que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se ponga en contacto con el FDLE. Moody regresó al podio después de Lawson para brindar más comentarios sobre el caso.

“El alguacil Whidden dijo lo orgulloso que estaba de sus agentes allí, tienen una pequeña unidad de narcóticos, es un departamento pequeño”, dijo Moody. “Esta es una crisis, hay tanto fentanilo y otras drogas, escuchaste 380 libras de metanfetamina, sin mencionar la morfina, la heroína, la cocaína, que también fueron incautadas, los desafíos que enfrentan los pequeños departamentos del alguacil, ahora están viéndose obligados a responder a esta crisis de fentanilo”.

Ella dijo que se estaban desempeñando admirablemente, pero que no era algo que se podría haber planeado incluso hace cinco años.

“Este es un desafío para Florida, uno que tenemos la intención de enfrentar de manera agresiva y frontal, y continuaremos haciéndolo”, dijo Moody.

Durante una sesión de preguntas y respuestas posterior, Lawson dijo que la mayoría de los sospechosos en la foto eran del suroeste de Florida, pero que otros habían venido de áreas en Tampa Bay e incluso del condado de Volusia. El caso abarcó dos años, según Lawson, comenzando con pistas de distribución de drogas a nivel de calle y narcóticos de nivel medio en Fort Myers, trabajando con los sospechosos fotografiados en la conferencia de prensa.

En términos de volumen, “esto no es solo una incautación promedio”, dijo Lawson. “Casi 50 libras es una interrupción significativa en el flujo de narcóticos, este grupo en particular controló el flujo de narcóticos para esta pandilla en el estado de Florida. El volumen total habla de los esfuerzos extraordinarios que se realizaron, que definitivamente los desmantelaron y evitaron que más narcóticos fluyan hacia él”. Dijo que el trabajo no estaba hecho y que la policía continuaba su lucha para detener la entrada de drogas.

Dijo que la mayoría de los sospechosos fotografiados en el evento no estaban cumpliendo penas de prisión en este momento, aunque Martínez todavía estaba preso.

“Esta investigación no se ha detenido en este punto, y continuaremos hasta el día de hoy y lo haremos durante los próximos meses”, dijo Lawson.

Moody regresó y dijo que estaban viendo que la cantidad de fentanilo “aumentaba bruscamente”.

“Siempre existe el desafío de que, a medida que se sigan anunciando, la gente comprenderá la magnitud del volumen o la crisis que estamos experimentando en este momento”, dijo Moody. “La tasa alarmante que se ha venido presentando en nuestro país y en nuestros estados en el último año, particularmente en los últimos tres meses, hubo un mes en que el aumento de las incautaciones en la frontera de fentanilo pudo haber matado a toda la población estadounidense. Entonces, en este momento, con las cantidades que estamos viendo junto con la potencia de la droga, ese es el desafío que enfrentamos en este momento”.

Moody dijo que la gente tenía problemas para entender qué significaban realmente las cantidades.

“50 libras de fentanilo. Eso podría matar a la mitad de la población de Florida. Esa es una incautación increíblemente grande, es una incautación histórica”, dijo Moody. “Y solo en los últimos meses, incautamos lo suficiente como para matar a todo nuestro estado. Eso no ha sucedido, solo lo hemos enfrentado en el último año y medio. Coincide directamente y se deriva de la frontera laxa y abierta. Hay una razón por la que tenemos leyes de inmigración, de seguridad pública”.

La fiscal general dijo que estaba luchando en los tribunales para que el gobierno federal asegurara la frontera debido a los riesgos y otros problemas de seguridad migratoria.

Esta es una historia en desarrollo. Manténgase actualizado sobre lo último de News Channel 8 en el aire y en cualquier lugar con la aplicación móvil gratuita WFLA News Channel 8.