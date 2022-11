TAMPA, Fla. (WFLA) – El jugador de los Tampa Bay Buccaneers, Carl Nassib, soñó durante años con un tipo diferente de app para redes sociales, una que celebre la positividad y la comunidad.

Con Rayze, una nueva aplicación que conecta a las personas entre sí y con organizaciones sin fines de lucro que atraen sus intereses o se encuentran en el lugar donde viven, es posible que lo haya creado.

Ahora, solo es cuestión de hacer que la gente y las organizaciones sin fines de lucro lo usen. “Cuando escalamos, si estamos dando vueltas un sábado por la tarde y tenemos tiempo para matar, podemos conectarnos a nuestros teléfonos y en 10 segundos, podemos encontrar algo en nuestro vecindario para hacer para retribuir”, dijo Nassib. “Va a haber muchas oportunidades”.

Y después de una inversión de financiación de la Serie A y apoyo de incubación de Financial Finesse Ventures anunciada el lunes, Rayze lanzará programas para agregar usuarios y organizaciones sin fines de lucro. No se dieron a conocer los detalles de la inversión, aunque Financial Finesse Ventures dijo que su inversión típica oscila entre $500,0000 y $1.5 millones para una participación minoritaria.

Liz Davidson, directora ejecutiva y fundadora de Financial Finesse Ventures, dijo que Rayze cumplía todos los requisitos que su firma de capital de riesgo buscaba en una inversión: impacto social positivo, modelo de negocio sólido y un director ejecutivo que pueda inspirar a las personas a trabajar juntas.

“Carl es una fuerza de la naturaleza”, dijo Davidson. “Honestamente, será muy difícil encontrar otras inversiones que puedan igualar esto”.

Nassib, quien fue noticia el año pasado cuando se convirtió en el primer jugador activo de la NFL en declararse gay, dijo que la idea de Rayze ha estado con él desde que se ofreció como voluntario con los Buccaneers en un centro de delincuencia juvenil en Tampa en 2018.

“Visitamos a niños de tan solo 13 o 14 años que estaban en celdas de la cárcel; muchos de ellos estaban allí porque simplemente huían de un entorno familiar violento”, dijo. “Estos niños tenían una necesidad realmente desesperada y la parte más conmovedora fue que estaban a media milla de donde íbamos a trabajar todos los días”, agregó. “Y ninguno de nosotros sabía que estaban allí”.

Aunque muchas organizaciones sin fines de lucro dicen que tienen problemas para encontrar suficientes voluntarios, Nassib dice que se debe a la falta de conexión, no a la falta de compasión.

“Todos quieren retribuir”, dijo. “Es un poco difícil en este momento, pero vamos a hacerlo lo más eficiente posible”.

Nassib espera ayudar a las organizaciones sin fines de lucro más pequeñas ofreciéndoles una forma de recibir donaciones a través de Rayze, para que no tengan que crear sus propios sitios de recolección en línea. Dijo que parte de la inversión de Financial Finesse Ventures permitiría a Rayze combinar las habilidades de un voluntario con las necesidades de una organización sin fines de lucro para abordar la escasez de voluntarios que puedan ayudar a las organizaciones sin fines de lucro con tecnología o marketing.

Las plataformas de redes sociales están pasando por una mala racha, entre las luchas de Elon Musk con Twitter y la empresa matriz de Facebook, Meta, despidiendo a 11,000 trabajadores . Sin embargo, Nassib y sus patrocinadores creen que pueden encontrar una audiencia.

La nueva financiación de Rayze apoyará una serie de nuevos eventos en persona, llamados “SatuRayze”, donde las personas pueden conocer a representantes de organizaciones sin fines de lucro en sus propias comunidades.

“Quiero que la gente salga y retribuya a sus comunidades, convirtiéndolo en algo popular”, dijo Nassib. “Realmente solo queremos alentar los movimientos de base. Y queremos hacerlo cultural, donde sea parte de la sociedad levantarse y hacer algo”.

El primer SatuRayze será el jueves en el Parque McCarren de la ciudad de Nueva York, con organizaciones sin fines de lucro que incluyen la Fundación del Departamento de Policía de Nueva York, The Trevor Project, que brinda servicios de salud mental y prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ, y Sow Good Now, que apoya a atletas filantrópicos.

Kevin Wong, vicepresidente de comunicaciones de The Trevor Project, dijo que el grupo estaba agradecido por el apoyo de Nassib. “Además de inspirar a tantos jóvenes a vivir su verdad, también inspira a los adultos a aceptar y apoyar a las personas LGBTQ en sus vidas”, dijo Wong, y agregó que las investigaciones muestran que la interacción comunitaria en eventos como SatuRayze es importante. “La aceptación de al menos un adulto puede reducir el riesgo de que los jóvenes LGBTQ intenten suicidarse en un 40 %”.

Nassib cree que Rayze puede marcar la diferencia en comunidades de todo tipo.

“Mi visión es hacer que la gente salga de sus casas y se involucre”, dijo. “Es simplemente lo más gratificante de todos: estar al servicio de otras personas. Te da una sensación de logro, de autoestima, en lugar de mirar las redes sociales todo el día, lo cual es tan paralizante para tu autoestima y tu propia imagen. Así que estamos combatiendo todos esos aspectos negativos de las redes sociales sacando a la gente de sus casas y retribuyéndolos. Es divertido.”