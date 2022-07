TAMPA, Fla. (WFLA) – Un rayo aterrador que golpeó un camión cerca de Tampa el viernes también dejo “frita” la patrulla de una oficial del condado de Hillsborough.

La agente describió el aterrador encuentro al equipo de WFLA el miércoles. La agente Kristen Miceli dijo que conducía por la I-75 junto a la camioneta de una familia que visitaba Indiana cuando escuchó un trueno.

“Sonaba como cuando escuchas un trueno fuerte cuando está fuera de tu casa, pero sonaba como si estuviera justo al lado de mi oído, lo que me asustó porque nunca antes lo había escuchado tan fuerte”, dijo la agente Miceli.

Miceli pensó que había pinchado un neumático al principio.

“El auto estaba quemado. Cuando iba por la carretera, todas las luces en el tablero se habían encendido y mi dirección asistida se apagó. Mi auto se apagó y simplemente me deslicé”, dijo la agente Miceli.

Una vez que la agente Miceli se hizo a un lado de la carretera con los otros conductores, se enteró de lo sucedido. Un rayo había impactado un camión conducido por Edward Whalen de Indiana. El incidente fue captada por la cámara de la esposa de Whalen, Michelle, quien estaba grabando desde otro automóvil detrás del camión.

“Ese camión recibió el golpe principal, pero si me impactó otro golpe que no fue capturado en video o estuvo tan cerca que rebotó, me golpeó y estaba justo al lado de ese camión cuando lo golpeó, Dijo la agente Miceli.

Afortunadamente, nadie en ninguno de los vehículos resultó herido.

“Estoy agradecida de que no me lesioné y que los demás tampoco”, dijo la agente Miceli.

Según la familia Whalen, su camión quedó “completamente frito” por el rayo. Edward Whalen dijo que está contento de que estén vivos.

“Fue bastante salvaje. Después de que todo estuvo hecho, mi hijo dijo que necesitábamos revisarnos en un par de días para ver si teníamos superpoderes”, dijo.