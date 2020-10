‘Quiero que los niños tengan un sentido de normalidad este año’: Hombre de Brandon organiza una elaborada exhibición anual de Halloween a pesar de los desafíos de COVID-19

TAMPA, Fla. (WFLA) - Menos de 24 horas después de que el secretario de prensa del gobernador Ron DeSantis dijera que Florida puede " reducir la frecuencia de informes " de los datos de COVID-19, su oficina ahora está diciendo algo diferente.

Fred Piccolo, Jr., director de comunicaciones de DeSantis, dijo a 8 On Your Side el miércoles que "no iba a suceder en ningún momento en el futuro cercano a menos que obtengamos una vacuna pronto", haciéndose eco de los comentarios que hizo casi al mismo tiempo en las redes sociales. medios de comunicación.