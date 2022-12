TAMPA, Fla. (WFLA) – Lee Bercaw es ahora el jefe interino del Departamento de Policía de Tampa (TPD, por sus siglas en inglés), en medio de una reorganización en el mando tras la renuncia de la jefa Mary O’Connor.

Bercaw ha estado con TPD desde 1997, según una biografía en el sitio del gobierno de la Ciudad de Tampa.

Según la biografía, ha trabajado en los tres distritos de la ciudad y es “conocido por sus iniciativas proactivas de reducción del crimen y su gestión de eventos a gran escala en seguridad y transporte”, para múltiples eventos, incluido el Superbowl, la Convención Nacional Republicana, y Gasparilla, entre otros.

El jefe interino tiene una licenciatura en criminología y una maestría en administración de justicia penal de la Universidad del Sur de Florida, así como un doctorado en justicia penal de la Universidad St. Leo.

Bercaw también es miembro de la junta de la Fundación de Educación e Investigación de Jefes de Policía del Área de Tampa Bay.

Hablando con Jeff Patterson de WFLA después de ser nombrado jefe interino, Bercaw dijo que está enfocado en progresar para lo que viene después.

“Lo primero que hago es continuar promoviendo el impulso del departamento, en el que está entrando este departamento”, dijo Bercaw. “Tenemos más de 1,400 hombres y mujeres que trabajan, tanto personal jurado como profesional que están haciendo un gran trabajo y, a veces, eso no llama la atención”.

Mientras la ciudad cambia para elegir al sucesor de O’Connor, Bercaw dijo que quiere mantener el rumbo pero que “nunca iba a cerrar ninguna puerta”, diciendo que le había dicho al personal de TPD que “siempre tienes que estar listo para tomar la siguiente posición por encima de ti porque nunca sabes lo que va a pasar”.

Si fuera elegido para el nuevo jefe de policía de tiempo completo, Bercaw dijo que tendría que mudarse a Tampa. Actualmente no vive en la ciudad. El estatuto de Tampa requiere que los jefes de departamento y otros gerentes que trabajan para los departamentos de la ciudad sean residentes de tiempo completo del área, aunque existe la posibilidad de una excepción con el voto del consejo de la ciudad.

La sección correspondiente del código municipal de la ciudad dice:

El gobierno de la ciudad estará a cargo de los siguientes funcionarios y juntas designados: un alcalde, un concejo municipal, un secretario municipal, un abogado municipal, un director de finanzas [también conocido como Director Financiero], un auditor interno, un jefe de policía, un jefe del departamento de bomberos, una junta de servicio civil, una junta de fideicomisarios del fondo de jubilación de los empleados de la ciudad, una junta de pensiones de bomberos y oficiales de policía, una junta de revisión de variaciones y otros oficiales, departamentos y/o o juntas que puedan crearse de conformidad con esta carta orgánica y que no sean incompatibles con la misma; y todos dichos funcionarios y miembros de las juntas serán residentes y electores de la ciudad , desempeñarán las funciones prescritas por la carta u ordenanza de la ciudad que no sean incompatibles con dicha carta, y recibirán la compensación que se fije y determinado de acuerdo con esta carta. Se puede renunciar a los requisitos de residencia de todos los jefes de departamento mediante el voto de no menos de cinco miembros del consejo de la ciudad por un período de hasta un año. La excepción del requisito de residencia de un año puede someterse a votación no más de dos veces consecutivas después de la excepción original.