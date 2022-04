TAMPA, Fla. (WFLA) – Una familia de Tampa quiere respuestas después de que Nova Thomas, de 4 años, muriera el lunes por la mañana. La policía dice que la encontraron inconsciente en el Sunset Inn Motel en East Hillsborough Avenue.

A pesar de los esfuerzos para salvarle la vida, no pudieron resucitarla.

Diana Williams es la abuela de Thomas. No solo tiene el corazón roto, sino que también siente arrepentimiento.

Williams dice que vio a su nieta por última vez en el motel con su padre y varios otros niños en la mañana de Pascua.

“Sostuve a Nova y se veía tímida, temerosa, pero no pensé en nada porque vi a los otros niños”, dijo Williams.

Williams se fue, pero ahora desea no haberse ido sola.

“Me estoy castigando por eso porque si me hubiera llevado a mi nieta y la hubiera traído a casa conmigo o al hospital, todavía estaría aquí hoy y tengo que vivir con esto por el resto de mi vida, sabiendo que podría haber salvado a Nova y no actué”, dijo Williams. “No actué sobre los moretones que vi, la forma en que estaba vestida y la forma en que se veía temerosa, como si estuviera suplicando por favor, llévame contigo, y no hice nada”.

Nova fue uno de los 15 nietos de Williams. Ella era la típica niña de 4 años. Le encantaba jugar y ver la televisión. Era alegre y extrovertida.

“Le gustaba cantar, bailar, le gustaba TiKTok”, dijo Williams. “Ella siempre estaba sonriendo, simplemente adorable”.

La familia tiene muchas preguntas, pero en este momento quieren justicia para Nova.

“Queremos saber qué le pasó a Nova, por qué entró en ese hotel y no salió”, dijo Williams. “¿Por qué no llamó a los paramédicos? ¿Por qué usaste 30 llamadas telefónicas llamándome a mí y no a los paramédicos?”.

La familia inició un GoFundMe para ayudar con los costos del funeral.

El caso esta bajo investigacion.