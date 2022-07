CLEARWATER, Fla. (WFLA) – La comisionada de Agricultura de Florida (FDACS, por sus siglas en inglés), Nikki Fried, habló en la Oficina de la División de Industria Vegetal del Departamento de Agricultura de Florida en Clearwater sobre el proceso de erradicación en curso de una especie de caracol invasor detectada en el condado de Pasco. Los funcionarios de FDACS dijeron que los caracoles pueden haber estado en el condado durante un año.

“Los caracoles africanos gigantes están de regreso, pero les aseguro que los erradicaremos”, dijo Fried. “Lo hemos hecho dos veces antes y lo haremos de nuevo. No es una cuestión de si, es solo cuándo”.

Fried dijo que el estado había tenido éxito en la erradicación de los caracoles antes al trabajar en estrecha colaboración con las comunidades afectadas y los medios de comunicación para brindar información sobre ellos y el proceso para eliminarlos.

La comisionada de agricultura dijo que los caracoles eran un gran problema “porque son uno de los caracoles más dañinos del mundo y consumen al menos 500 tipos diferentes de plantas, lo que los convierte en una clara amenaza para nuestras áreas agrícolas y naturales. La agricultura es la columna vertebral de la economía de Florida, y es importante proteger la industria vital de plagas invasoras, como GALS, que los comerciantes de mascotas traen imprudentemente a nuestro estado y otros medios ilegales”.

Fried se refirió al parásito que portan los caracoles, el gusano pulmonar de la rata, que puede propagar la meningitis. Dijo que los caracoles eran “criaturas peligrosas” e instó a los residentes a dejar la erradicación en manos de profesionales.

El evento en sí fue una continuación de los anuncios anteriores de FDACS de que se había establecido una zona de cuarentena en New Port Richey para erradicar una población detectada de caracoles terrestres africanos gigantes, una especie invasora de gasterópodo conocida por dañar los cultivos y potencialmente propagar enfermedades.

“Si ve un caracol y cree que es un caracol africano gigante, comuníquese con nuestra línea de ayuda de la División de Industria Vegetal”, dijo Fried. El número para llamar es 1-888-397-1517.

El Dr. Greg Hodges, subdirector de la división, habló a continuación para hablar sobre los caracoles y el proceso de cuarentena y erradicación.

“Esta es la tercera vez que este caracol exótico se introduce en Florida”, dijo Hodges. “La primera vez fue a fines de la década de 1960 y resultó en un programa de erradicación exitoso, que tomó alrededor de siete años y resultó en la recolección de alrededor de 17,000 caracoles a un costo de $1 millón”.

Dijo que el segundo esfuerzo de erradicación se produjo en 2010, cuando se detectaron los caracoles en los condados de Miami-Dade y Broward. Un residente notó los caracoles e informó al FDACS. Se contactó al USDA para confirmar los caracoles.

“Una cosa a tener en cuenta sobre esta detección en particular, esta población tiene un cuerpo de color crema muy claro con un caparazón marrón oscuro y moteado típico”, dijo Hodges. “Las poblaciones con las que tratamos en las dos erradicaciones anteriores tenían cuerpos de color gris oscuro a marrón. Este fenotipo de color crema es muy común en el comercio de mascotas en Europa y ha sido interceptado aquí en Florida anteriormente con el comercio ilegal de mascotas”.

Hodges reiteró que poseer el caracol en los EE.UU. era ilegal y dijo que si el caracol se “establecía”, podría dañar los rendimientos de las cosechas del estado. Dijo que también podría tener “implicaciones comerciales internacionales”. y animales”.

Hodges dijo que el esfuerzo de erradicación lleva tiempo, pero dijo que estaba de acuerdo con Fried en su predicción de éxito. Dijo que la erradicación exitosa a veces puede declararse hasta dos años después de que se produzca la detección final de la población.

“Hasta ahora, hemos recolectado un poco más de 1,000 caracoles en el área central, con 29 propiedades positivas”, dijo Hodges. “Actualmente tenemos 30 miembros del personal asignados al programa, y nuestros equipos aún hoy están realizando detecciones, a través de inspecciones de patios. Están recolectando caracoles a mano cuando los ven, y hemos comenzado nuestro programa de tratamiento”.

Dijo que la zona de cuarentena ayudaría a prevenir la propagación de los caracoles.

Fried presentó al subdirector de la División de Industria Vegetal, Brian Benson, quien trajo un perro detector para explicar cómo el departamento caza los caracoles.

“Hemos tenido este programa con la División de Industria de Plantas durante más de 10 años, lo comenzamos en 2012 con cuatro caninos que hemos entrenado para trabajar en instalaciones de paquetería para inspeccionar paquetes de correo que pueden estar infestados o que tienen material huésped dentro que puede estar infestado de plagas de plantas”, dijo Benson. “Dos años después de que comenzamos nuestro programa de perros detectores, agregamos dos caninos al programa en Miami-Dade que fueron entrenados específicamente para detectar caracoles terrestres gigantes africanos”.

Benson dijo que los caninos eran propiedad del Departamento de Agricultura de EE. UU. y que el personal de FDACS está capacitado para trabajar con los perros, quienes eligen a sus cuidadores, en lugar de que los humanos elijan a sus parejas. Según Benson, todos los perros son rescatados y, por lo general, son razas de Labrador.

“La División de Industria Vegetal tiene uno de los equipos de inspección canina más elitistas de los Estados Unidos”, dijo Benson. “Con los dos caninos que se dirigen específicamente a los moluscos y nuestros cuatro caninos que trabajan en instalaciones de paquetería”.

Después de que hablara Benson, Fried dijo que el trabajo de la División era invaluable para el estado e instó a la cooperación y asistencia para detectar los caracoles.

“Si ves uno de estos caracoles, no lo toques”, recordó Fried. “Llámenos, asegúrese de tener expertos, ellos transmiten enfermedades como la meningitis y, lo que es más importante, no los coma. Este no es un caracol para ponerlo en mantequilla, aceite y ajo. Esto no es algo que quieres tocar, esto no es algo que quieras comer”. Ella dijo que era un proyecto que necesitaba la participación y la vigilancia de la comunidad para completarlo, antes de responder preguntas.

Cuando se le preguntó sobre la presencia potencial de caracoles en otras áreas de Florida, Hodges instó a los residentes a llamar a la línea de ayuda para informar la presencia de caracoles que pueden ser GALS.

“Haremos que los equipos salgan y se aseguren, hay algunos otros caracoles que pueden ser, dependiendo del tamaño, podrían confundirse, pero queremos asegurarnos de que en realidad es el Caracol Gigante Africano, pero si lo es, ‘ Me mudaré allí y comenzaré a cuidarlo de inmediato”, dijo Hodges.

Fried dijo que era “más importante comunicar en exceso que comunicar poco”, y se unió a sus colegas para instar a los residentes a informar sobre los caracoles que ven en caso de que los caracoles sean la plaga invasora.

Hodges dijo, respondiendo una pregunta sobre el riesgo de meningitis, que ninguno de los caracoles recolectados hasta ahora no había presentado el parásito del gusano pulmonar de rata que transmite la enfermedad. Dijo que se estaba instalando un laboratorio para realizar más pruebas de ese potencial, pero hasta ahora no se había detectado ninguno. Hodges también confirmó que todos los caracoles descubiertos se habían encontrado en la zona de cuarentena establecida y en la última semana.

“Lo bueno es que se mueven bastante lento, necesitan ayuda humana para moverse en nuevas áreas”, dijo Hodges. “Entonces, cada vez que se aparean, lo que van a hacer es poner esos huevos en el suelo, van a excavar y poner esos huevos, se tomarán un tiempo para la incubación y eclosión. Lo mejor para asegurarse no se están moviendo es lo que estamos haciendo, detección”.

Hodges dijo que a medida que emergen los jóvenes, es importante no mover plantas en macetas y otros artículos para asegurarse de que no se propaguen más.

Con respecto al riesgo de meningitis, se le preguntó a Fried acerca de un cartel reciente con el tema de los Cazafantasmas y cómo preocupaba a algunos residentes que tomara a la ligera el riesgo. Fried dijo que el departamento estaba tomando en serio el riesgo de meningitis y estaba trabajando para usar métodos más creativos para llegar a más residentes.

Después de la recolección, Hodges dijo que los caracoles fueron llevados de regreso a FDACS, luego sacrificados y los caracoles muertos fueron llevados para almacenarlos en Gainesville para compararlos con poblaciones anteriores a nivel genético, así como para analizar el parásito del gusano pulmonar de rata que propaga la meningitis.

“Creo que lo más importante es”, dijo Hodges. “El caracol es bastante atractivo y a la gente le gusta en el comercio de mascotas, particularmente en Europa. A la gente le puede gustar aquí, a la gente le gustan las cosas inusuales, y lo que le diría a cualquiera es que investigue cualquier cosa que esté buscando comprar como un mascota y asegúrese de que sea legal y seguro tenerla”, diciendo nuevamente que ser dueño del caracol era ilegal.

Si bien no pudo confirmar el origen exacto de esta población de caracoles en el área del condado de Pasco, Hodges dijo que el fenotipo de color crema era popular en el comercio de mascotas, pero para responder una pregunta sobre el origen, no pudo decir si el comercio de mascotas Así había comenzado este brote. Hodges confirmó nuevamente que se habían interceptado algunas muestras comerciales de mascotas de caracoles similares.

Es ilegal importar o poseer caracoles en los EE. UU. sin un permiso. El esfuerzo de erradicación es el tercero en el estado y se produce después de un esfuerzo recientemente completado para matar los caracoles en el condado de Miami-Dade. El esfuerzo de purga de caracoles de Miami tomó 10 años, con los caracoles detectados en 2011 y el esfuerzo de erradicación terminó oficialmente en septiembre de 2021.

Los caracoles fueron detectados en el condado de Pasco el 23 de junio . FDACS estableció una cuarentena y comenzó los esfuerzos para matar las plagas el 24 de junio.

Hodges dijo que el caracol más grande encontrado hasta ahora tenía 4,5 pulgadas, lo que significa que es posible que los caracoles hayan estado presentes durante al menos un año. Dijo que Massachusetts Avenue era la calle principal donde se encontraron caracoles en la zona de cuarentena.

Fried dijo que FDACS tenía un “equipo tremendamente grande” que trabajaba con la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. en la gran cantidad de puertos del estado.

“Debido a que la agricultura es una parte tan prominente de nuestra economía en el estado, es tan imperativo que nos enfrentemos a estas cosas de inmediato”, dijo Fried. Ella dijo que estaba en manos del público escuchar las advertencias e informar sobre la posibilidad de que los caracoles sean especies invasoras.

“Como escucharon, es un amortiguador de dos años desde el último que encontramos hasta la erradicación completa”, dijo Fried, pero señaló que el estado tenía un “apoyo increíble” del gobierno federal para ayudar a lidiar con los caracoles. Fried cerró la conferencia agradeciendo a todos por su participación y cobertura de los medios para ayudar a correr la voz.

“Esto realmente es una asociación, los necesitamos a todos para asegurarnos de que esto llegue al público”, dijo Fried. “La única forma en que vamos a seguir erradicándolos es la conciencia de las personas en las comunidades”.