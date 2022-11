Photo: Business Wire via Associated Press

TAMPA, Fla. (WFLA) – Es el Día de Acción de Gracias y te has quedado sin mantequilla.

Quiere correr a la tienda de comestibles de su vecindario para comprar lo que necesita. Si vives en Florida, es muy probable que esa tienda sea Publix.

Pero desafortunadamente, Publix estará cerrado el Día de Acción de Gracias según su política tradicional. La cadena cierra todas las tiendas el Día de Acción de Gracias para que los empleados disfruten de las vacaciones en casa.

Todas las ubicaciones de Publix estarán abiertas en el horario comercial normal el día anterior al feriado.

Si no llega a Publix a tiempo, no se preocupe. El Día de Acción de Gracias no está arruinado.

Debería poder encontrar comestibles de última hora en las tiendas a continuación.

Abierto en Acción de Gracias

The Fresh Market: Tiendas abiertas de 7 am a 3 pm

Sprouts Farmers Market: Tiendas abiertas de 7 am a 4 pm

Whole Foods: las ubicaciones pueden tener horarios modificados.