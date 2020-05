Propietario de Tampa Bay dice que el equipo de jardineros está destrozando el cementerio

THONOTOSASSA, Fla. (WFLA) – Lo que Robin Matos dice que ha estado presenciando a solo unos metros de su casa le rompe el corazón. Ella dice que es irrespetuoso y necesita detenerse. Ahora.

“Ni siquiera tengo una palabra para eso. Vergonzoso”, dijo Matos a 8 On Your Side. “Deberían estar avergonzados, avergonzados de sí mismos”.

La propietaria del condado de Hillsborough dice que no puede creer que un equipo de paisajistas esté destrozando un terreno sagrado en el cementerio de Thonotosassa al que se le debe dar el mayor respeto.

“Simplemente me perturba sin fin”, dijo el propietario.

Se pueden ver huellas de neumáticos corriendo por el lugar de descanso final de alguien. Las lápidas también se pueden ver sueltas y dejadas allí.

Se ven huellas de neumáticos en tumbas

Matos le dice a 8 On Your Side que le rompe el corazón ver esto, y cuando las familias pasan por allí, ella sabe que también les duele.

Ella estaba lista para detener al equipo de jardinería ella misma.

“Iba a venir aquí, y me paraba frente al cortacésped y decía: ‘¿Qué estás haciendo?’ Quería darles la conferencia de la madre “.

Matos dice que el condado le dijo que el cementerio de Thonotosassa, que data del siglo XIX, es mantenido por un tercero. Sin embargo, ella afirma que no llegó a ningún lado cuando compartió sus preocupaciones con los líderes del condado de Hillsborough, por lo que llamó al 8 On Your Side para pedir ayuda.

Un portavoz del condado de Hillsborough nos prometió que investigarían el asunto en un comunicado:

“Gracias por informarnos de esto. El Departamento de Parques y Recreación del Condado de Hillsborough se comunicará con el contratista que se encarga del mantenimiento en el cementerio y se ocupará de esto de manera adecuada”.

Al final, Matos le dijo a 8 On Your Side: “Tú eres quien hace las cosas. Y lo sabía, no lo sabía, pero lo sabía. No sabía que me llamarías tan rápido, así que gracias por eso. Muchas gracias “.

8 On Your Side le prometió a Matos que seguiremos trabajando con el condado para asegurarnos de que el cementerio de Thonotosassa sea un lugar de paz, respeto y honor para quienes fallecieron antes que nosotros.