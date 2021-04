Propietario de Piney Point: Ingeniero estatal dijo que la posibilidad de fuga es ‘muy pequeña’ antes de la primera fuga

CONDADO MANATEE, Florida (WFLA) – Una empresa de ingeniería contratada por el estado afirmó que las posibilidades de una fuga en el revestimiento de Piney Point eran “extremadamente pequeñas” menos de dos años antes de la primera brecha importante allí, según el propietario de la instalación.

Dos años después del informe de evaluación de riesgos de Ardaman and Associates de julio de 2009 al que se hace referencia en una nueva declaración del propietario de Piney Point, HRK Holdings, la chimenea sur tuvo una fuga que llevó al estado a bombear millones de galones de agua a la bahía de Tampa para aliviar la presión en estructura.

En respuesta a las amenazas de acciones legales por parte del estado luego de la violación del mes pasado , HRK citó el informe de Ardaman and Associates diciendo que “la probabilidad de una fuga de revestimiento existente se considera esencialmente cero” y “la probabilidad de que se rompa el revestimiento debido a las tensiones concentradas en el servicio se considera extremadamente pequeña “.

Según el comunicado, el “informe se preparó con el propósito expreso de convencer” al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) de que Piney Point podía contener material de dragado de manera eficaz. El USACE había dicho que la estructura no fue diseñada para agua de dragado en su propio informe de 2008 sobre el dragado de Port Manatee .

El Departamento de Protección Ambiental de Florida (DEP) había vendido HRK Piney Point por $ 4,3 millones en 2006 con la promesa de un lucrativo contrato para recibir los materiales de dragado, pero la brecha de 2011 terminó con ese flujo de dinero.

8 On Your Side ha solicitado una copia del informe de 2009 a Ardaman and Associates, el Departamento de Protección Ambiental (DEP) y HRK.

La declaración de una página fue el primer comentario público de HRK sobre la fuga que se desarrolló a fines del mes pasado y llevó al estado a enviar 215 millones de galones de agua de pila a la bahía .

Los biólogos marinos, el DEP y los ambientalistas continúan monitoreando la calidad del agua que algunos predicen podría causar la muerte de peces y la marea roja en las próximas semanas .

El gobernador Ron DeSantis y el director del DEP, Noah Valenstein, han dicho que se está recopilando información para emprender acciones legales, ya que el estado también planea cerrar Piney Point a un costo estimado de $ 200 millones.

“Estoy indicando al DEP que investigue completamente el incidente”, dijo DeSantis en una breve conferencia de prensa esta semana. “Y tomar todas y cada una de las acciones legales para asegurarnos de que HRK y cualquier otro actor rindan cuentas”.

El gobernador no respondió preguntas sobre el papel del estado en la administración de Piney Point, pero las advertencias de posibles fallas en la chimenea han sido regulares y proféticas durante las últimas dos décadas.

HRK califica de “absurdo” insinuar que la LLC no tiene “lo que exigía y permitía” el DEP

“Ha sido HRK”, dijo un comunicado de la compañía, “quien ha transmitido sus preocupaciones de manera continua y diligente a todos los que quisieran escuchar”.

HRK ha “propuesto numerosas soluciones” para cerrar Piney Point, según el comunicado de la LLC.

Una cuenta bancaria ordenada por un tribunal financiada con activos vendidos durante el proceso de quiebra de HRK tiene actualmente alrededor de $ 2.5 millones en fondos. Según el DEP, la agencia “supervisa y aprueba los desembolsos” de la cuenta para la atención a largo plazo del sitio.