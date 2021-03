Promociones independientes y convenciones que realizarán eventos durante el fin de semana de WrestleMania

TAMPA, Fla. (WFLA) – Las cosas se verán muy diferentes este año, pero el fin de semana de WrestleMania continúa en el área de Tampa Bay después de ser cancelado debido a la pandemia de coronavirus en 2020.

Algunas promociones y convenciones de lucha independiente aún están eligiendo realizar eventos en todo Tampa durante el fin de semana de WrestleMania , además de los eventos de la WWE en el Estadio Raymond James el 10 y 11 de abril.

Un usuario de Reddit ha compilado una lista de eventos independientes que ocurren durante el fin de semana, y estos son algunos de los aspectos más destacados.

Wrestlecon – 9-10 de abril – Westin Tampa Waterside

Los boletos ya están a la venta para la convención, que menciona en su propio sitio web que las cosas se verán diferentes debido a las modificaciones de COVID-19. Los invitados destacados en la convención incluyen a Brutus “The Barber” Beefccake, “Hacksaw” Jim Duggan, CazXL y NZO Real1 (antes Big Cass y Enzo Amore de WWE), Jake “The Snake” Roberts, Brooke Hogan, Jerry Lawler, Ted Dibiase y más .

WrestleStock – 9-10 de abril – 32040 W Cypress Street, Tampa

Otra convención de lucha libre profesional se llevará a cabo en el fin de semana de American Legion Post 248 WrestleMania. Los invitados destacados en esta convención incluyen al sargento. Slaughter, Brutus “The Barber” Beefcake, Greg “The Hammer” Valentine, Virgil, Repo Man y más. Las ganancias de las ventas de alimentos y bebidas en el evento se destinarán a la despensa de veteranos de la American Legion Auxiliary.

GCW presenta The Collective Remix – 8 al 10 de abril – The Cuban Club

Aunque la tarjeta para el evento no ha estado disponible, a partir del enlace de EventBrite o Reddit, un evento de tres días presentado por Game Changer Wrestling se llevará a cabo en The Cuban Club en los días previos a WrestleMania, así como en la noche uno de el evento de la WWE.

ICW No Holds Barred Showcase – 8-10 de abril – 81Bay Brewing

“The Showcase of the Independents” se llevará a cabo en la cervecería 81Bay de Tampa el mismo fin de semana que The Collective Remix tome Ybor City. La tercera noche del evento, el 10 de abril, tendrá lugar en la “Casa de empeño” en New Port Richey.

Si tiene un evento durante el fin de semana de WrestleMania que debería agregarse a la lista, envíe un correo electrónico a Daisy Ruth de 8 On Your Side a druth@wfla.com.