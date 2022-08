CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Una víctima y el esposo de una víctima de asesinato hablan mientras lamenta la pérdida de su esposa.

Los agentes dijeron que el primo del hombre y la novia del primo fueron arrestados en relación con el asesinato de dos personas el mes pasado. El primo luego trató de incriminar a una de las víctimas por el asesinato de la otra.

Los investigadores dijeron que el primo de Cornelio Negrete mató a su esposa ya otro hombre. Negrete está conmocionado e incrédulo mientras sus dos hijos pequeños ahora no tienen madre.

“Odio el mundo en este momento. Lo odio tanto”, dijo Negrete.

El mundo de Negrete fue destrozado por su propia familia.

“Es una locura, una locura que tu propia familia hiciera algo como esto”, dijo.

El 18 de julio, después de que Negrete y su esposa, Erica Avilés, regresaran de cenar a su casa en Dover, su mundo cambió para siempre.

“Escuché dos disparos. Escuché a mi esposa gritar ‘salgan'”, dijo Negrete. “Está en el suelo y dice: ‘CJ, ve a buscar un arma'”.

Avilés murió en el patio delantero y Negrete recibió un disparo en la cadera mientras sus hijos de 7 meses y 2 años estaban adentro.

“No me duele porque lo que más duele es no ver más a mi esposa, eso es lo que más duele”, dijo Negrete.

Después de que sonaron los disparos, Negrete dijo que vio a alguien alejarse en su camioneta, que luego fue incendiada. El primo de Negrete, Daniel Negrete, de 27 años, y su novia, Fátima García Ávila, de 20, ahora están en la cárcel por el asesinato de Avilés.

Fátima García Ávila y Daniel Negrete., (Fuente: Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough)

News Channel 8 le preguntó a Negrete cuál cree que es el motivo. “Diría que siempre tuve dinero en el camión”, respondió.

Negrete describió a su primo Daniel como alguien que solo acudía cuando necesitaba dinero.

“¿Por qué te llevarías a mi esposa? No lo entiendo, no lo entiendo. Cuando necesitaba ayuda, a ella no le gustaba el hecho de que lo hiciera, pero yo lo ayudaba”.

Los registros judiciales alegan que García Ávila incriminó a su exnovio y un testigo le dijo a los investigadores: “Tuve que usar a alguien para echarle la culpa… Entonces, ¿quién mejor que mi ex?

García supuestamente le dijo al testigo que hizo que Antonio pasara la noche en su casa y luego le dio pastillas para el dolor de cabeza, con la esperanza de que tuviera una sobredosis. Cuando eso no funcionó, llamó a su novio para que viniera y lo confrontara. Ella dijo que su novio golpeó a Antonio en la cabeza con un arma de fuego y le disparó varias veces, a pesar de que ella le rogó que no lo hiciera, dijo el testigo a los investigadores.

Ocho días después de la muerte de Avilés, el exnovio de García Ávila, Antonio Cuéllar-Enríquez, fue encontrado muerto a tiros en la rampa para botes Baker Creek en Thonotosassa.

García dijo que trataron de hacer que su muerte pareciera un suicidio y que ella limpió la escena para deshacerse de sus huellas dactilares. Luego tomó el teléfono de la víctima y le envió un mensaje de texto al padre de Avilés para que pareciera que él la había matado, según el testigo.

Negrete dijo que aunque se haga justicia, le quitaron a su esposa.

“Mi mejor amiga, mi esposa se fue”, dijo Negrete. “La madre de mis hijos nunca estará aquí.

Los agentes arrestaron a García Ávila y Daniel Negrete por su participación en ambos asesinatos.

García Ávila enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con arma de fuego premeditados: gran daño corporal/muerte de la parte principal, dos cargos de asesinato en primer grado con arma de fuego premeditados: conspiración para cometer gran daño corporal/muerte, manipulación de un testigo, manipular a un testigo (durante un asesinato en primer grado).

Negrete ha sido acusado de dos cargos de asesinato con arma de fuego premeditados en primer grado: gran daño corporal/muerte, dos cargos de asesinato con arma de fuego premeditados en primer grado: conspiración para cometer gran daño corporal/muerte, dos cargos de delincuente en posesión de un arma de fuego, y un incendio provocado

“Estos asesinatos sin sentido han cambiado para siempre al menos a dos familias”, dijo el alguacil Chad Chronister. “Acabar con la vida de alguien no puede ni debe ser la respuesta a ninguna situación. Los detectives todavía están conectando los puntos para determinar el motivo detrás de los dos asesinatos y si hay otras personas involucradas. Rezo para que estos arrestos, aunque no traigan a casa a sus seres queridos, les den a las familias afectadas un cierre”.