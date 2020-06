Presidente del Partido Republicano del condado de Hillsborough bajo fuego por publicación en Facebook sobre manifestantes

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) – La muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial ha provocado protestas en todo el país desde hace días.

Las protestas en todo el país, y los manifestantes, han atraído apoyo y críticas, incluso de personas en el área de Tampa Bay.

El presidente republicano del condado de Hillsborough, Jim Waurishuk, recientemente tuvo algunas palabras fuertes sobre los manifestantes en una publicación de Facebook.

“Hmm … mira esto. Obama acaba de admitir que el caos coordinado tenía que ver con energizar su base para sacar el voto. ¡Es curioso cómo funciona eso! Por todos los medios necesarios …”, escribió el presidente en la publicación, que parece han sido eliminados a partir del martes por la noche.

La publicación, que se compartió junto con un enlace a una historia sobre el ex presidente Barack Obama, continúa, en parte:

“¿Esto no deja dudas de que los comunistas progresistas de izquierda política están dispuestos a destruir y matar para lograr sus objetivos? El fin justifica [sic] los medios …

Cada estadounidense mejor despierta. Si perdemos este país, perderás [sic] tu vida. Si eres un republicano, conservador, partidario demócrata de Trump, etc., serás asesinado. Serás arrastrado de tu hogar en llamas y serás golpeado hasta la muerte. Esto es un hecho. Esto es lo que representan … “

“No debemos y nunca debemos hacer comentarios como ese”, dijo Hung Mai, un donante republicano de Tampa.

Algunos republicanos ahora han pedido a Waurishuk que renuncie.

“Creo que debería. Y creo que debería disculparse”, dijo Mai.

8 On Your Side se detuvo en la casa de Waurishuk. No tuvo comentarios.

“No estoy hablando”, dijo.

Aquellos en el Partido Demócrata del condado de Hillsborough quedaron desconcertados por la publicación incendiaria de Facebook.

“Las palabras importan. Las palabras importan en política y las palabras importan especialmente hoy en la sociedad”, dijo la presidenta Ione Townsend. “Creo que hay muchas personas, especialmente personas de raza negra, que no son valoradas demasiado y no creo que este lenguaje les ayude. Y no creo que esto muestre un liderazgo real, no el tipo de liderazgo que vemos en esto país en este momento “.

8 On Your Side envió correos electrónicos a varios líderes republicanos en el condado de Hillsborough en busca de comentarios. Todavía no hemos recibido respuesta.