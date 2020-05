Preocupaciones sobre el coronavirus: el entrenador de fútbol del condado de Pinellas calificó de "juego sucio" en la apertura de negocios privados

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

LARGO, Florida (TAMPA HOY) – Algunos jugadores de fútbol del área de Tampa Bay volverán al campo pronto, pero un entrenador de jóvenes del condado de Pinellas afirma que podría poner en riesgo a los jugadores y a todo el juego.

“Es un poco preocupante si están jugando fútbol de contacto y juegos pequeños, juegos de 4 contra 4 y 5 contra 5”, dijo Kai Velmer, Director de Operaciones de Fútbol del Club de Fútbol Unido del Condado de Pinellas.

Velmer dijo que ha estado involucrado en el fútbol juvenil durante 30 años.

“Todo esto es nuevo para mí. Hemos visto muchas cosas en el fútbol juvenil, pero nada como el cierre y la pandemia”, dijo Velmer.

Dijo que actualmente ayuda a dirigir las operaciones de fútbol para más de 800 niños con el Club de Fútbol Unido del Condado de Pinellas y que es director de la Asociación de Fútbol Juvenil de Florida.

Sus juegos juveniles están actualmente en espera por el momento.

Dijo bajo las reglas de la Asociación de Fútbol Juvenil de Florida que sus ligas no pueden regresar hasta la fase 3 de la reapertura del estado. Velmer dijo que no entiende cómo pueden abrirse negocios privados de fútbol, como Fast5 en Largo y BT Sports Academy en Pinellas Park.

“Ni siquiera se trata de ser justos, ¿es seguro? No sé. Si los condados y los estados nos están obligando a cumplir un determinado estándar, ¿por qué las empresas no tienen un determinado estándar?”, Preguntó Velmer.

8 On Your Side llamó a ambas empresas para obtener su versión de la historia y quería saber si estaban tomando precauciones especiales.

BT Sports Academy nos envió un mensaje de texto el lunes por la tarde diciendo que no podían hablar en este momento. Hasta el lunes por la noche todavía no habíamos tenido noticias.

El gerente de Fast5 dijo que no quería ir a la cámara, pero nos dijo que cumplían con las regulaciones y que tenían correos electrónicos de funcionarios del gobierno local para apoyar su reapertura. 8 On Your Side pidió ver los correos electrónicos, pero se les dijo que no.

“Es un poco preocupante”, dijo Velmer. “Estas empresas dicen que están abiertas con pautas de distanciamiento social, pero aún tienen lo que puedo decir, contactar al fútbol”.

El gerente de Fast5 le dijo a 8 On Your Side que, dado que todos tienen una opinión sobre el coronavirus y las reaperturas, no quieren involucrarse en lo que consideran “drama”.

En cuanto a Velmer, dijo que espera tener a sus jugadores juveniles en el campo a mediados de junio.

