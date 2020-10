Preocupaciones por la escasez de maestros: Los distritos escolares convocan una reunión sobre la decisión de la USF de cerrar el colegio de educación

LARGO, Fla. (WFLA) – Los líderes escolares de Tampa Bay se reunirán el viernes para abordar la posible escasez de maestros y cómo afectará a los niños en el área.

Su reunión se produce después de la noticia de la posible decisión de la Universidad del Sur de Florida de cerrar su programa de pregrado de la Facultad de Educación.

El condado de Pinellas ha estado liderando la carga sobre el tema. El martes, la junta escolar aprobó una resolución, expresando su preocupación sobre cuánto dependen del programa de pregrado de la USF para nuevos maestros.

El superintendente del distrito dijo que extraen del programa a unos 600 maestros cada año, el 25% de su personal docente.

La decana interina de la USF, Judith Ponticell, le dijo a 8 de su lado el miércoles que están navegando por un posible recorte presupuestario de 6,8 millones de dólares en los próximos dos años.

Ponticell dijo que la matrícula universitaria ha disminuido más del 60% durante la última década, y que los maestros pueden y están obteniendo su educación universitaria en otros lugares.

“¿Es posible que si desaparece un título universitario en educación no habrá algún impacto en los distritos escolares? Sería una tontería decir que eso no sucederá, pero el grado de impacto no es tan simple”, dijo Ponticell.

Ponticell dijo que todavía no hay planes oficiales para deshacerse del programa de pregrado, todavía están en las primeras etapas de planificación. Dio la bienvenida a las conversaciones personales con los líderes escolares.

“Todavía tengo que tener todos menos un superintendente que se haya acercado para tener una conversación personal conmigo. E invito a esa conversación, me encantaría ser contactado”, dijo Ponticell.

El viernes de 9 a. M. A 10 a. M., Varios superintendentes de escuelas públicas organizarán una conversación comunitaria sobre cómo reinventar la preparación de maestros en Tampa Bay. La conversación incluirá a superintendentes de los condados de Pinellas, Pasco, Hillsborough, Polk, Sarasota y Manatee.

La reunión del viernes también incluirá a la ex comisionada de Educación de Florida y ex presidenta de la USF, Betty Castor.

Ponticell dijo que la facultad de la universidad presentará su plan al Rector de la USF antes del 18 de diciembre.

