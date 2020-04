Preocupaciones por el coronavirus: las piscinas del condado de Pinellas pueden reabrirse hoy pero algunas permanecen cerradas

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – A partir de las 6 am del jueves, se permitió la reapertura de todas las piscinas comunitarias en el Condado de Pinellas, pero algunas decidieron no hacerlo.

El martes, los comisionados del condado de Pinellas anunciaron la noticia de que las ciudades, condominios, etc. podrían reabrir .

8 On Your Side está hablando con algunas personas que eligen mantener sus pozos cerrados.

El alguacil del condado de Pinellas dijo que las ciudades y cada comunidad individual pueden elegir mantener sus piscinas cerradas.

El jueves por la mañana, Christine McLarty de 8 On Your Side habló con trabajadores de Parques y Recreación de St. Pete, quienes dijeron que la piscina y el complejo acuático de North Shore aún están cerrados y que no han recibido ninguna dirección para reabrir. En su sitio web, decía que todavía estaban cerrados a COVID-19.

8 On Your Side contactó al alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman, preguntándole por qué decidió mantener esa piscina cerrada, aún no hemos recibido una respuesta a esa pregunta.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas, el levantamiento de la prohibición de la piscina hizo que todas las piscinas públicas / comunitarias estuvieran disponibles al 50 por ciento, con las personas en la cubierta de la piscina siguiendo las pautas de los CDC de mantenerse al menos a 6 pies de distancia y no pueden estar en grupos mayores de 10 .

Una instalación de vivienda asistida en St. Pete también está optando por mantener sus vías fluviales cerradas como precaución adicional para proteger a la población más vulnerable entre nosotros. La Gran Villa de St. Pete dijo que hasta ahora no tienen casos de COVID en sus instalaciones y que quieren mantenerlo así. No tienen planes de reabrir la piscina a partir de ahora, pero dijeron que llevan a sus residentes a dar paseos alrededor de la piscina uno por uno para que puedan salir y disfrutar del aire fresco.

¿Qué peligro representa el agua en medio de la propagación de COVID-19? Aquí está el sitio web de los CDC:

“No hay evidencia de que el virus que causa COVID-19 pueda transmitirse a las personas a través del agua en piscinas, jacuzzis, spas o áreas de juego con agua. El funcionamiento y mantenimiento adecuados (incluida la desinfección con cloro y bromo) de estas instalaciones deberían inactivar el virus en el agua “. Sitio web de los CDC

