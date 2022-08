CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Los precios de la vivienda están cayendo en todo el país, pero algunos expertos en bienes raíces dicen que la caída de los costos puede no facilitar la compra de una casa.

A principios de este año, las casas se vendían como pan caliente.

“Hace cinco meses, tenían 15 ofertas en dos horas”, dijo Janice Lockridge Williams, consultora de bienes raíces de St. Pete.

Ahora, los vendedores están recortando los precios a medida que disminuyen las ventas de viviendas.

“Los precios están bajando debido al hecho de que menos personas pueden permitirse comprar”.

Si bien algunas ciudades ven casas inactivas durante varios meses, Williams dijo que ese no es el caso en St. Pete.

“No, porque no teníamos mucho. St. Pete estaba tan desprovisto de casas que era una locura. Lo que ya he visto son casas que no se vendieron en un día”.

Los precios de las casas específicamente en el área de Tampa Bay aumentaron más del 20%, según datos de Redfin. Eso es más que el promedio nacional. Aunque las casas que bajan de precio parecen algo positivo, Williams dijo que el mercado inmobiliario aún enfrenta desafíos debido a que la Reserva Federal está aumentando las tasas hipotecarias.

“Cuando aumentan las tasas de interés, su pago sube. Sí, las casas van a bajar”, dijo Williams. “Tienen que hacerlo, pero ¿eso ayudará a los compradores? No. Eso sigue reduciendo el grupo de compradores”.

Si está buscando comprar una casa durante este tiempo, los expertos recomiendan que reconsidere su presupuesto, busque un agente local que conozca su mercado y use la tecnología para ayudarlo a analizar sus opciones.

William también aconseja a la gente que siga adelante y compre casas ahora que los precios son un poco más bajos, porque no parece que las tasas de interés vayan a bajar pronto.