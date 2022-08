TAMPA, Fla. (WFLA) – ¡Lo siento, conductores! La tendencia a la baja en la bomba ha terminado.

AAA informa que el precio promedio de la gasolina en Florida aumentó por primera vez desde junio. Ahora se encuentra en $ 3.61 por galón, 7 centavos más que la semana pasada.

El aumento se produce después de una racha de 70 días de caídas que comenzó a mediados de junio, cuando el promedio estaba en un máximo histórico de $4,89 por galón.

“Los precios de la gasolina están aumentando en respuesta a un aumento reciente del precio del petróleo, debido a los informes de que Arabia Saudita podría reducir la producción de combustible en un esfuerzo por aumentar los precios”, dijo Mark Jenkins, portavoz de AAA – The Auto Club Group. “El precio del petróleo en EE. UU. subió un total de 5% en el transcurso de las últimas tres semanas. Este no es un aumento significativo en el precio del petróleo, por lo que es posible que los precios de la gasolina no suban mucho más, pero eso podría cambiar si hay ganancias adicionales en el mercado de combustible esta semana. A medida que avanzamos en la temporada alta de huracanes, una gran tormenta podría contribuir al aumento de los precios, si amenaza las refinerías a lo largo de las líneas costeras de Texas, Louisiana o Mississippi”.

Ahora mismo en Florida, los lugares más caros para llenar son West Palm Beach-Boca Raton ($3.79), Tallahassee ($3.67) y Miami ($3.65). Los mercados metropolitanos menos costosos son Crestview-Fort Walton Beach ($3.39), Pensacola ($3.42), Ciudad de Panamá ($3.46).

El precio promedio de la gasolina en Bradenton-Sarasota-Venice es actualmente de $3.594 por galón. Conductores en Tampa-St. Petersburg-Clearwater está viendo un precio promedio de gasolina de $3.601 por galón. En Lakeland-Winter Haven, cuesta $3.595 por galón. En Sebring, es $3.607 por galón.