Posible tiempo en la cárcel para el comisionado de Manatee después del evento exclusivo de vacunación, dice un abogado no afiliado

CONDADO DE MANATEE (WFLA) – Los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Manatee están investigando activamente una denuncia de 26 páginas dirigida a la comisionada Vanessa Baugh.

El asistente legal Michael Barfield presentó la denuncia el lunes. Acusa a Baugh de ignorar el proceso de reserva de vacunas del condado entre el 9 y el 15 de febrero. También dice que ella “seleccionó dos códigos postales dentro de su propio distrito, incluidos amigos y ella misma, que recibirían las dosis adicionales de la vacuna COVID-19 en el sitio emergente “.

“Escuché de las víctimas a través de sus correos electrónicos. Leí sus correos electrónicos. Fue un testimonio convincente, por así decirlo, que explica su frustración y agravio por haber sido esencialmente expulsados de la línea para que las personas adineradas y políticamente conectadas pudieran recibir la vacuna, “dijo Barfield. “Eso realmente me movió a decir que tiene que haber algún tipo de responsabilidad aquí. Esto no debería suceder. No jugamos a la política con la vacuna COVID. Eso es solo un crimen contra la humanidad, en mi opinión”, continuó.

Ha habido una protesta pública para que la comisionada renuncie , pero una moción para destituir a Baugh de su puesto como presidenta finalmente fracasó durante una reunión de la comisión el martes.

“Al final, la Junta de Comisionados del Condado decidió no removerla de la presidencia. Lo que estoy diciendo hoy está bien, este tema se acabó, sigamos adelante porque tenemos que unirnos como junta para poder obtener la negocio del condado hecho “. dijo la comisionada Misty Servia.

Servia votó a favor de la renuncia de Baugh como presidente de la junta. Ella admite que la investigación en curso de la oficina del alguacil hará que avanzar sea difícil.

“Es una situación difícil, especialmente si el alguacil descubre que hubo alguna violación criminal. Tenemos que recordar que este es realmente el problema de Vanessa Baugh ahora. Espero que no sea el problema de la junta. Tenemos mucho trabajo por hacer, “dijo el comisario.

8 On Your Side habló con un abogado de defensa criminal no afiliado al caso.

“He leído la denuncia de Michael Barfield y, en mi opinión legal, es una denuncia legalmente bien fundada, bien redactada y bien razonada. No creo que el departamento del alguacil tuviera otra opción que investigarla después de recibir una denuncia bien escrito “, dijo el abogado Derek Byrd.

Byrd dice que si es declarado culpable, Baugh podría estar sujeto a prisión.

“Estos son delitos graves relacionados con la mala conducta oficial, la mala conducta de los deberes oficiales y cosas de esa naturaleza, por lo que es bastante grave”, dijo Byrd. “Soy abogado defensor penal en este pueblo desde hace casi 30 años. Si pudiera darle algún consejo a la señorita Baugh, sería contratar a un abogado defensor criminalista, como ayer, porque esas son algunas de las acusaciones graves que se encuentran contenidas en esa denuncia”. ,” él continuó.

El comisionado Baugh no respondió a nuestras solicitudes de comentarios sobre esta historia.