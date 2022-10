TAMPA, Fla. (WFLA) – Romona Oliver, apellido de soltera Brown. Tony Patterson. Douglas Oliver. Nathan Hart. Huberto Jack. Byron Smith. Los seis son residentes del condado de Hillsborough. Los seis fueron arrestados la mañana del 18 de agosto por cargos de votar ilegalmente en las elecciones de 2020.

Horas después, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el arresto de 20 personas por acusaciones de fraude electoral. Los arrestos fueron anunciados en una conferencia de prensa en la capital del estado. Fue anunciada como “la primera operación de integridad electoral” y arrestos luego de la creación de la nueva Oficina de Seguridad y Delitos Electorales del estado.

En el evento, DeSantis dijo que a cada individuo se le prohibió votar debido a su estado de delito grave por delitos de asesinato o agresión sexual.

Más de un mes después de los arrestos, el Departamento de Policía de Tampa, que ayudó en los arrestos, proporcionó imágenes de las cámaras corporales de los eventos que se desarrollaron el 18 de agosto. De los videos disponibles, los arrestados no parecían saber que no podían legalmente votar. Cada persona fue acusada de dos delitos graves de tercer grado, según el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida.

Los incidentes de arresto registrados muestran a los residentes de Hillsborough confundidos y, en ocasiones, enojados por los eventos que se desarrollan a su alrededor. A continuación, lea las transcripciones de los arrestos captados en la cámara corporal.

Tony Patterson

Tony Patterson no estaba en su casa cuando llegaron los oficiales. Un archivo anterior de imágenes de la cámara corporal mostró que los oficiales llegaron y se pusieron en contacto con otro residente en la casa.

Las imágenes grabadas más tarde en la mañana mostraron la reacción de Patterson al cargo de arresto y fraude electoral. Sobre todo, estaba confundido y molesto por lo que estaba sucediendo.

Oficial 1: “Así que aparentemente, supongo que tiene una orden judicial”. Patterson: “¿Para qué?” Oficial 1: “Para cosas de votantes, hombre”. Oficial del FDLE: “Creo que los agentes del FDLE hablaron con usted la semana pasada sobre algún fraude electoral, cosas de los votantes. Cuando se suponía que no debía votar, tal vez”. Patterson: “¿De qué están hablando… por qué?” Oficial del FDLE: “No somos los agentes del caso, pero lo que tiene que hacer: han reducido bastante su fianza. Son dos cargos por delitos graves por fraude electoral, pero lo han reducido a fianzas de $500, por lo que son $1,000”. Patterson: ‘Oh, Dios mío, hombre, ¿qué?’ Oficial del FDLE: “Sí, señor. Desafortunadamente, en este momento tenemos que llevarlo a la cárcel, pero se va a vincular de inmediato. No tiene que ir a la primera comparecencia. Nada de eso”. Patterson: “¿Un vínculo? No lo hice… ¿Qué hice mal?” Oficial 1: “No lo sabemos. No somos los…” Oficial del FDLE: “Nosotros no somos los agentes del caso”. Oficial 1: “Nos enviaron aquí porque tenías una orden judicial. Y cuando la gente tiene órdenes judiciales, la gente viene a arrestar a la gente. No saben nada. ¿Sabes a lo que me refiero?” Patterson: verbalmente/visiblemente angustiado. Oficial 1: “¿Tienes algo contigo que se supone que no debes tener?” Patterson: “¿Puedo por favor -?” Oficial 1: “Tengo que ponerte las esposas, amigo”. Patterson: “¿Fraude electoral? ¿Qué es el fraude electoral?” Oficial 1: “Votar cuando se supone que no debe hacerlo, señor. Debido a su condición de delincuente sexual, se supone que no debe votar”. Patterson: “¿Qué es esto? No lo sé. ¿Qué tipo de delito grave es este?” Los oficiales le dijeron a Patterson que el delito grave era “el tipo más bajo que existe”. Trató de entrar a su casa, pero los oficiales dijeron que no podría entrar a su casa. Un oficial le dio sus llaves a otro residente. Patterson: “Fraude electoral. ¿Por qué haces esto ahora? Esto sucedió hace años”. Oficial 1: “No lo sé”. Patterson: “Esto es una locura”. Transcripción parcial del arresto por fraude electoral de Tony Patterson el 18 de agosto.

Los oficiales lo llevaron a su patrulla para registrarlo y detenerlo por un ROR. En el camino, continuó Patterson, incrédulo ante la acusación de fraude electoral.

Patterson: “¿Qué le pasa a este hombre del estado? ¿Fraude electoral? Todos dijeron que cualquier persona con un delito grave podía votar, hombre. ¿Qué quiere decir con que no podía votar? No sé esto”.

Cuando registraron a Patterson y lo pusieron en la patrulla de la policía, dijo que necesitaba llamar a su hermano, y continuó diciendo que estaba confundido por el cargo y que quería irse de Florida.

“Estoy haciendo todo lo posible para salir de este estado”, dijo Patterson. “Esto es una locura, hombre. Me metieron en la cárcel por algo de lo que no sabía nada”.

Los oficiales revisaron sus zapatos y calcetines mientras estaba sentado en la patrulla. Patterson, todavía angustiado, dijo que la acusación se debía a que era “un maldito hombre de negocios. No sé qué pasa con los agresores sexuales, pero no soy como ellos. Solo intento trabajar.”

En el automóvil, Patterson le pidió al oficial que lo conducía que lo procesara cuando se aprobara la ley por la que fue acusado. El oficial le dijo que no sabía y Patterson continuó diciendo que no sabía que no se le permitía votar.

“¿Por qué me dejarían votar si no podía votar?” preguntó Patterson desde el interior de la patrulla. El oficial repitió su respuesta desde afuera, que no sabía. “¿Y por qué ahora? Sucedió hace años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo?”

Romona Oliver

Para Romona Oliver era temprano y todavía estaba en la entrada. Su nuevo esposo estaba en el automóvil cuando llegaron los oficiales. Su plan para el día consistía en ir a trabajar y recoger a alguien para llevarlos.

En cambio, los oficiales se acercaron a su automóvil y le explicaron que estaba bajo arresto por fraude electoral.

Una transcripción parcial del arresto está a continuación:

Oficial 1 de TPD: “Señora, tenemos una orden de arresto contra usted”. Romona Oliver: “¿Para qué?” Oficial 1 del TPD: “Por fraude electoral”. Romona Oliver: “¡Ay, Dios mío!” Oficial 2 de TPD: “En última instancia, señora, tiene una orden judicial. Sé que la tomó por sorpresa. Tiene una orden judicial. Es por fraude electoral. La tomó por sorpresa, entiendo. Está bien, aquí estoy. Es un ROR, ¿sabes lo que es un ROR? Entras, te reservan y luego te liberarán de la reserva. Vas a volver a salir”. Romona Oliver: “Oh, Dios mío”. Oficial 2 de TPD: “Pero tiene una orden judicial. Es de FDLE. ¿Está bien?” Romona Oliver: “Está bien”. Oficial 2 de TPD: “Sé que te pilló desprevenida, pero así es como funciona”. Romona Oliver: “Estoy como, qué diablos… OK… Voté pero no cometí ningún fraude”. Oficial 2 de TPD: “Esa es la cosa. No sé exactamente qué pasó con eso, pero tienes una orden de arresto, y para eso es”. Romona Oliver: “¡Ay, Dios mío!” Oficial 2 de TPD: “No sé qué pasó con eso, pero tiene una orden de arresto”. Romona Oliver: “¿Puede mi marido…” Oficial 2 de TPD: “En última instancia, lo que va a pasar es que irás allí, te tomarán la huella dactilar, te registrarán y luego te liberarán… Y solo tendrá que ir a la corte, por lo que ROR significa que está en libertad, pero luego tiene una cita en la corte, y tendrá que ir a la corte y averiguar qué sucedió”. Transcripción parcial del arresto por fraude electoral de Romona Oliver el 18 de agosto

Los oficiales registraron a Oliver y le quitaron joyas y artículos personales. Durante el proceso, dijo que “no tenía nada contra mí”. Los oficiales le dieron las llaves del auto de la mujer a su esposo para que él pudiera seguirla y recogerla después de completar el ROR y el proceso de registro en la Cárcel del Condado de Hillsborough.

Oliver dijo que se dirigía al trabajo cuando llegaron los oficiales. TPD había llegado antes de que pudiera ponerse en camino. Al subir a la patrulla, los oficiales le quitaron los zapatos a la mujer para verificar si había artículos adentro y luego ayudaron a ponérselos nuevamente.

Le abrocharon el cinturón de seguridad y el oficial regresó al asiento del conductor de su patrulla policial.

Dentro del vehículo, la mayor parte del tiempo estaba en silencio. En un momento, ella preguntó cuánto duraría el viaje a la cárcel y el oficial y el sospechoso discutieron a qué lugar irían.

Byron Smith

Cuando los oficiales llegaron a la casa de Byron Smith, llamaron a la puerta y le pidieron su identificación cuando respondió. Le pidieron que se pusiera los zapatos y saliera a hablar, mientras ellos “revisaban algo en la computadora, aquí”.

Luego, el oficial fue a su patrulla de policía para verificar cierta información y luego regresó con Smith unos minutos después.

Oficial 1 de TPD: “Sí, señor, estoy en la casa correcta y tengo al hombre adecuado. Los alguaciles quieren hablar con usted, señor”. Smith dijo que el sheriff había llamado antes. Smith: “Por favor, señor, ¿puedo colgar mi teléfono?” Oficial 1 de TPD: “Te lo colgaré. Daremos un paseo y te lo colgaré”. Smith: “¿De qué se trata esto?” Oficial 1 de TPD: “Solo quieren hablar contigo. Tengo que detenerte hasta que lleguen aquí, según mis instrucciones. Agradezco tu cooperación”. Transcripción parcial del arresto por fraude electoral de Byron Smith el 18 de agosto

Se le preguntó a Smith si tenía perros adentro, a lo que respondió negativamente.

El oficial lo esposó y regresaron a su casa. Luego, Smith es llevado nuevamente afuera, donde, al igual que los demás en el video, lo registran y lo colocan en la patrulla de la policía. El oficial lo llevó a la cárcel para su procesamiento y luego lo liberó según el ROR.

Nathan Hart

Nathan Hart fue una de las seis personas en el condado de Hillsborough arrestadas por fraude electoral.

“Fácilmente podría destruir todo lo que he trabajado tan duro para construir durante los últimos 15 a 20 años”, dijo Hart. “Ha sido una montaña rusa emocional”.

Hart fue condenado por un delito sexual grave en 2004. Dice que hace dos años, alguien en el DMV estaba registrando personas para votar. Le contó al hombre su situación, pero dice que el hombre aún lo animó a completar el papeleo.

“Me amenazaron con más de cinco años de prisión, y todo lo que hice fue cuando me dijeron que podía hacerlo”, dijo Hart. “Mis emociones nunca han estado tan fuera de control como lo han estado en los últimos dos meses”.

Hart dice que desde su condena, ha hecho todo lo posible para cambiar su vida. Él dice que ahora, su futuro es incierto.

“El gobernador quiere crucificarme en los muchachos que conocí cuando estaba (en problemas) para hacer un ejemplo de nosotros”, dijo Hart. “Espero que de alguna manera Dios pueda intervenir, de alguna manera tal vez ablandar un corazón en alguna parte”.