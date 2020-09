Por la cultura: una mujer de Tampa Bay que ayuda a diversas empresas a conseguir contratos del Super Bowl

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una mujer local encabeza un programa que garantiza que las empresas diversas y de las minorías tengan oportunidades de contratar el Super Bowl.

El mayor escenario del fútbol será en Tampa en febrero. Es posible que COVID-19 haya detenido el fútbol americano de la NFL, pero aquellos que planean el Super Bowl LV han continuado preparándose para el gran día. Eso incluye a LaKendria Robinson. Robinson se desempeña como director del programa Business Connect y Community Outreach. Este programa es un esfuerzo para garantizar que las diversas empresas locales tengan la oportunidad de contratar el Super Bowl.

“Observamos empresas de propiedad diversa; mujeres, veteranos de minorías, propiedad de personas LGBTQ que tienen un buen historial en la comunidad y que realmente pueden dar vida al Super Bowl”, dijo Robinson. “Ser una mujer negra en este puesto significa mucho para mí y significa el mundo para las empresas con las que estoy hablando porque tenemos la oportunidad de desarrollar relaciones realmente excelentes”.

Bajo la dirección de Robinson, más de 1200 empresas diversas en los condados de Hillsborough, Pinellas y Pasco solicitaron el Programa Business Connect. El proceso de solicitud comenzó en noviembre de 2019. En marzo, se seleccionaron aproximadamente 215 empresas para formar parte del programa. Desde marzo, las empresas han realizado sesiones de formación con Robinson y Business Connect para prepararse para el 7 de febrero de 2021.

“Hay una mezcla bastante uniforme”, dijo Robinson. No solo por su origen étnico o su clasificación diversa, sino también por su ubicación. Sin embargo, no es ningún secreto que las personas negras y morenas de nuestra comunidad, especialmente los dueños de negocios, no haz un tiro justo “.

Es por eso que Robinson se asegura de que todos los colores y fondos estén representados en el Super Bowl.

“Mentalmente, sabiendo lo importante que es asegurarse de que las diversas empresas estén incorporadas y conectadas a la NFL, ¿cómo está su mentalidad cuando se trata de eso a diario?” Preguntó Deanne King de On Your Sides.

“Mi intención es asegurarme de que nuestros proveedores tengan un lugar real en la mesa, que estén representados y que tengan voz en este proceso”, dijo Robinson.

Robinson ahora está dando voz a aquellos que quizás solo habían soñado con trabajar con el Super Bowl. Esos sueños son ahora una realidad para 215 empresas del área de la Bahía.

Desde ahora hasta febrero, Robinson trabajará directamente con las 215 empresas para prepararlas para todas las festividades del Super Bowl y el gran día del juego.

