Por la cultura: estudiante de la USF hace historia como la primera mujer negra en graduarse del programa de doctorado de CSE

TAMPA, Fla. (WFLA) – La Dra. Shamaria Engram ha hecho historia como la primera mujer negra en graduarse del programa de doctorado en Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad del Sur de Florida.

El programa de doctorado en Ciencias de la Computación e Ingeniería de la USF existe desde principios de la década de 1980. En casi 40 años, ninguna mujer negra se ha graduado con este título. Eso ha cambiado ahora, gracias al Dr. Engram.

“Tienes que poner esta cara porque no quieres que nadie te mire de manera diferente”, dijo el Dr. Engram, quien nació y se crió en Tampa Bay. “Quieres que te consideren tan inteligente como todos los demás en la sala”.

El Dr. Engram creció muchas veces siendo la única persona negra en la habitación. Asistió a Strawberry Crest High School, que era predominantemente blanca. Después de graduarse, asistió a la Universidad Bethune Cookman, una Universidad Histórica para Negros en Daytona Beach.

“Fui a una HBCU y al principio fue un choque cultural porque fui a una escuela secundaria predominantemente blanca”, dijo.

En BCU, la mayoría de sus compañeros de clase se parecían a ella. Todo eso cambió cuando se graduó y llegó a la USF para realizar su doctorado en Ciencias de la Computación e Ingeniería. En la USF, ella era la minoría.

“Durante un tiempo, fui la única mujer negra en el programa de Ciencias de la Computación hasta aproximadamente dos años después”, agregó Engram.

Engram le dijo a 8 On Your Side que hubo momentos en los que se sintió señalada como la única mujer negra en la habitación.

“Yo era la única persona negra en una conferencia, estaba desayunando y uno de los oradores principales estrechó la mano de todos los demás menos la mía. Fue una situación extraña”, explicó.

Engram dice que normalmente era la única mujer negra en la mayoría de las conferencias a las que asistía. Eso es a excepción de las conferencias que estaban dirigidas a estudiantes de minorías, como la Sociedad Nacional de Ingenieros Negros. La red de amigos que obtuvo de conferencias como esas la ayudó a superar sus cinco años de trabajo para obtener su doctorado.

“Creo que fue solo la comunidad que construí con las otras personas que construí durante mi beca lo que realmente ayudó”, dijo.

Tres años después de su programa de doctorado, Engram se enteró de que sería la primera mujer negra en graduarse del Programa de Doctorado en Ingeniería y Ciencias de la Computación de la USF.

“Eso me motivó a seguir presionando. No puedo ser la primera y parar”, dijo. “El doctorado es difícil y siendo yo la única mujer negra en este departamento, no tienes mucha gente con quien hablar sobre tu investigación que te atraiga culturalmente”.

Sin embargo, eso no le impidió ser el epítome de Black Girl Magic. Dr. Shamaria Engram, el primero, pero ciertamente no el último.

“Creo que me hace trabajar más duro para que más personas en este campo se parezcan a mí porque definitivamente es incómodo en este momento”, dijo.

La Dra. Engram espera ayudar a las mujeres jóvenes de minorías a perseguir sus pasiones. También espera inspirar a más mujeres negras a seguir carreras en STEM. El Dr. Engram también ha conseguido un trabajo. Trabajará como personal técnico en el Laboratorio Lincoln del MIT en Massachusetts a partir de esta semana.

