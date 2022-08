TAMPA, Fla. (WFLA) – El fiscal estatal de Hillsborough, Andrew Warren, fue suspendido, con efecto inmediato, por el gobernador Ron DeSantis el jueves por la mañana. Citando las posiciones de Warren sobre enjuiciar a los residentes por buscar abortos o atención de afirmación de género para menores, DeSantis destituyó a Warren de su cargo, por ahora temporalmente.

Si bien Warren no ha sido despedido, DeSantis dijo que su uso de lo que se llama discrecionalidad procesal y la firma de dos cartas en las que se comprometía a no continuar con los enjuiciamientos en el 13. ° Circuito Judicial provocó que el gobernador ejerciera su poder ejecutivo y lo prohibiera de su cargo y suspendiera su salario. .

“Nuestro gobierno es un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres, y eso significa que nos gobernamos a nosotros mismos con base en un sistema constitucional y en el estado de derecho”, dijo DeSantis. “Lo que hemos visto en los últimos años es que los fiscales individuales se encargan de determinar qué leyes les gustan y qué harán cumplir, y qué leyes no les gustan y no hacen cumplir”.

DeSantis dijo que esto ha tenido resultados “catastróficos” en lugares como Los Ángeles, Cali. y San Francisco, diciendo que las políticas han sido “devastadoras para el estado de derecho”, además de dañar a las comunidades y socavar la seguridad pública. Dijo que cuando “vio que sucedió” en todo Estados Unidos, le pidió a su personal que revisara a los fiscales de Florida para ver dónde podría estar sucediendo eso en el Estado del Sol. Los funcionarios hablaron con los fiscales y las fuerzas del orden público de Florida durante el proceso de revisión.

“Todo volvió a esta área en el Circuito Judicial 13 en el condado de Hillsborough”, dijo DeSantis. “La respuesta que recibimos fue mucha frustración, por parte de las fuerzas del orden público, porque los delincuentes fueron liberados y los delitos no fueron procesados”.

El gobernador citó cartas que Warren firmó, que según DeSantis se comprometían a no “hacer cumplir ninguna prohibición sobre cambios de sexo para menores”. El gobernador dijo que la posición de Warren era “que no importa lo que haga la legislatura en el estado de Florida, él ejercerá un veto sobre eso” y tiene una política de “presunta falta de cumplimiento”, que DeSantis dijo que no era consistente con el trabajo que debe hacer un fiscal. En junio, después de que la Corte Suprema de EE. UU. anulara Roe v. Wade a través de la decisión de Dobbs, DeSantis dijo que Warren se había comprometido a no hacer cumplir ninguna ley relacionada con el aborto que “protegiera el derecho a la vida” en Florida.

Como resultado, DeSantis decidió suspender a Warren, el fiscal y fiscal estatal, por “ponerse públicamente por encima de la ley”. El gobernador dijo que Warren fue suspendido, con el objetivo final de destitución o terminación de su cargo.

En las horas posteriores, Warren emitió un comunicado en respuesta a la suspensión.

El truco político de hoy es una extralimitación ilegal que continúa con un patrón peligroso de Ron DeSantis de usar su cargo para promover su propia ambición política. Escupe en la cara de los votantes del condado de Hillsborough que me han elegido dos veces para servirles , no a Ron DeSantis. En nuestra comunidad, la delincuencia es baja, nuestros derechos constitucionales, incluido el derecho a la privacidad, se respetan y la gente tiene derecho a elegir a sus propios líderes, no a que los dicte un aspirante a candidato presidencial que ha demostrado una y otra vez que él se siente responsable ante nadie. El hecho de que el gobernador viole sus derechos no significa que no existan. Declaración del suspendido SAO13 Andrew Warren

Las reacciones a la decisión vinieron de todos los pasillos políticos y de justicia penal, con alguaciles del área elogiando la elección y algunos políticos y candidatos atacando a DeSantis por ello.

El alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, estuvo entre los partidarios de la medida y estuvo presente para el anuncio en Tampa. Chronister agradeció al gobernador y elogió sus esfuerzos en nombre de Florida.

“Estamos decididos a detener a los delincuentes que se aprovechan de los ciudadanos respetuosos de la ley en nuestra comunidad, es nuestro deber y confiamos en que nuestro sistema de justicia penal, el fiscal estatal y el defensor público juzgarán las circunstancias y responsabilizarán a los culpables. , dijo Chronister.

Dijo que la suspensión de Warren “no es política para mí, se trata de la ley y el orden” y de asegurarse de que los seres queridos de todos estén a salvo.

“Durante los últimos años, el fiscal estatal Warren ha actuado como árbitro de todo, como si fuera una especie de autoridad suprema”, dijo Chronister. Dijo que Warren había estado “reduciendo cargos, abandonando casos y determinando sin ayuda qué delitos serían legales o ilegales en nuestro condado”.

Chronister detalló un caso en septiembre de 2021, donde un sospechoso le disparó a alguien y luego abrió fuego contra una residencia donde la víctima “buscó refugio y protección”. Cerca, Chronister dijo que otra familia esperaba en un vehículo. El sospechoso fue identificado y arrestado, luego liberado de la cárcel. Cuando el sospechoso fue arrestado nuevamente por un cargo de robo, Chronister dijo que Warren se había negado a presentar cargos.

“Mi punto es, como en muchos casos, ¿por qué no se responsabilizó a este delincuente violento por el tiroteo original?” preguntó Chronister. “La explicación de la oficina del fiscal estatal a nuestro detective es que las declaraciones habrían sido demasiado largas y complicadas”.

El alguacil del condado de Polk, Grady Judd, también habló en apoyo de la suspensión.

“Le puedo decir, he hecho este trabajo toda mi vida adulta. Recuerdo, gobernador, cuando los delincuentes eran dueños de Florida. Fue en los años 70 y 80. Lo recuerdo bien. Yo era uno de los policías en la calle cuando no podíamos mantener encerrados a los delincuentes, no podíamos mantener encerrados a los delincuentes”, dijo Judd. “Y se aprovecharon de la comunidad”.

Dijo que no se aprovechaban de los residentes de las comunidades cerradas, sino de la “gente trabajadora real”. Luego, se cambiaron las leyes para que pudieran responsabilizar a los delincuentes, dijo Judd.

“Tenemos un incendio en un contenedor de basura en esta nación”, dijo Judd que le dicen los alguaciles. “¿Y sabes quién se está quemando en este incendio de basurero? Los trabajadores”. Judd dijo que áreas como Nueva Orleans, Luisiana, Los Ángeles, Cali y Chicago, Illinois, entre otras, tenían fiscales que habían firmado las mismas promesas que Warren. Judd dijo que esas áreas tenían las tasas de homicidios más altas del país y que los criminales no estaban siendo responsabilizados.

Sin embargo, aunque los agentes del orden público reunidos en Hillsborough con el gobernador apoyaron la suspensión, no todos los floridanos están de acuerdo. Hay un plan informado para realizar un mitin en Tampa el jueves por la noche en apoyo de Warren. Múltiples políticos demócratas, incluidos ambos candidatos demócratas a gobernador de Florida, ya han intervenido en la suspensión, acusando a DeSantis de extralimitarse en sus poderes constitucionales.

El representante de los Estados Unidos y candidato a gobernador, Charlie Crist, dijo que DeSantis era “un aspirante a dictador” que anteponía la política a las necesidades de los residentes promedio de Florida. Señaló en su declaración sobre la suspensión que Warren había sido elegido por los votantes de Florida dos veces “debido a su compromiso con la seguridad y la justicia para todas las personas”, mientras que la última acción de DeSantis contra Warren fue “un flagrante abuso de poder”. Warren asumió el cargo en 2016 y fue reelecto en 2020.

Crist no estuvo solo en sus comentarios. La comisionada de Agricultura, Nikki Fried, otra candidata demócrata a gobernadora, dijo que la decisión era “un ataque con motivaciones políticas contra un fiscal estatal universalmente respetado elegido democráticamente para ejercer la discreción procesal”, y calificó a DeSantis como un “matón patético” que “quiere ser un dictador, no un gobernador de Florida”.

Los líderes de la organización Fair and Just Prosecution, que redactaron las dos cartas que Warren había firmado, también intervinieron para WFLA.com en respuesta a la suspensión.

La suspensión del gobernador DeSantis del fiscal estatal Andrew Warren es una intrusión peligrosa y sin precedentes en la separación de poderes y la voluntad de los votantes. Desde la fundación de nuestro país, la independencia del fiscal, y la autonomía para decidir a quién y qué acusar con recursos inherentemente limitados, ha sido un sello distintivo del sistema legal penal estadounidense. Los gobernadores no eligen personalmente a los fiscales electos, lo hacen los votantes . Con esta escandalosa extralimitación, el gobernador DeSantis está enviando un mensaje claro de que la voluntad de la gente del condado de Hillsborough importa menos que su propia agenda política. Los fiscales tienen el deber de perseguir los intereses de la justicia y utilizar sus recursos limitados para investigar y enjuiciar los delitos que causan el mayor daño a las comunidades. Ningún fiscal puede acusar o perseguir todas las violaciones de la ley y, durante décadas, los fiscales han tomado estas decisiones. Solo ahora, cuando algunos buscan ser más inteligentes y centrarse en los delitos más graves, vemos que algunos políticos lanzan ataques basados en el miedo a la discrecionalidad de los fiscales. Miriam Aroni Krinsky, Fundadora y Directora Ejecutiva, dijo en parte

La declaración de FJP fue más allá, diciendo que las acciones de DeSantis habían provocado retrasos en el desempeño de sus funciones por parte de Warren, haciendo referencia a un evento ahora cancelado relacionado con la Unidad de Revisión de Convicciones de la SAO y la exoneración de un presunto asesino previamente encarcelado. Se esperaba que el caso sin resolver en el centro de esa exoneración tuviera una sesión informativa sobre nuevos desarrollos el jueves por la tarde, pero la oficina dijo que fue cancelada.

“Usar la discreción de los fiscales y no perseguir leyes injustas no es negligencia en el cumplimiento del deber, sino un feroz compromiso con la justicia. Estamos orgullosos de estar con SA Warren contra la flagrante toma de poder del gobernador”, dijo Krinsky, cerrando la declaración a WFLA.com.