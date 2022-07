CLEARWATER, Fla. (WFLA) – La policía de Clearwater dijo que una disputa de estacionamiento entre dos hombres dio un giro desagradable, cuando un hombre agarró un rifle.

Parte de esa interacción fue captada por la cámara y está circulando en las redes sociales.

Jeremy Lee dijo el jueves pasado que él y su hija Carrie estaban pasando tiempo juntos cortando el césped en Boylan Avenue.

Dijo que unos minutos después, David Berry salió, molesto porque estaban bloqueando su entrada y dijo que estaban en su propiedad.

“Me moví de inmediato”, dijo Lee. “Dejé lo que estaba haciendo y me fui, y como dije, simplemente no era lo suficientemente bueno para él y me disculpé con él”.

Lee dijo que estaba estacionado junto a la entrada de Berry y que la rampa de su remolque bloqueaba parcialmente la entrada de Berry. Dijo que después de que discutieron, Berry tomó el rifle y le apuntó con él.

“Estaba realmente preocupado por ella”, dijo Lee. “Estaba atónito. Creo que dije que me vas a matar delante de mi hija”.

Su hija dijo que temía lo peor.

“Pensé que iba a quitarle la vida a mi papá, honestamente”, dijo Carrie. “Entonces dije, ‘bueno, si le quita la suya, probablemente me quitará la mía'”.

La policía dijo que Berry les dijo a los oficiales que obtuvo el rifle después de que Lee lo amenazara. El jefe de policía de Clearwater dijo que su departamento está investigando lo sucedido.

“Estamos investigando activamente este incidente y presentaremos el caso a la Oficina del Fiscal del Estado”, dijo el jefe de policía Dan Slaughter. “La conclusión es que una disputa sobre el estacionamiento nunca debería haber escalado a algo como esto. Si tiene un problema con alguien que bloquea parcialmente el camino de entrada, llame a la policía. No agarres un arma como un justiciero”.

Lee espera que la policía arreste a Berry, pero no se detenga allí.

“No creo que deba tener derecho a portar armas”, dijo Lee. “Quiero decir, puedo pensar en muchas razones por las que le sacarías un arma a alguien además de eso”.

Berry le dijo al equipo de 8 on Your Side en un correo electrónico que primero hablaría con su abogado.

Algunos de los miembros de la familia de Lee planean hablar en el Concejo de la ciudad a finales de este mes, presionando para que cambien las leyes de armas.

El Departamento de Policía de Clearwater buscará una revisión de la Oficina del Fiscal del Estado de Pinellas-Pasco por posibles cargos de asalto agravado con un arma de fuego.